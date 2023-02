Dzięki szerokim innowacjom w zakresie wydajności, prezencji i cyfryzacji BMW M wyostrza profil swoich wyczynowych, luksusowych Sports Activity Vehicle i Sports Activity Coupé. Nowe BMW X5 M Competition i nowe BMW X6 M Competition mogą pochwalić się nowym silnikiem V8 z technologią 48-woltową oferującym maksymalną moc 460 kW (625 KM), odświeżonym wyglądem zewnętrznym oraz systemem operacyjnym iDrive najnowszej generacji, który obejmuje zakrzywiony wyświetlacz BMW i system operacyjny BMW 8.

W silnikach nowego BMW X5 M Competition i nowego BMW X6 M Competition najnowszej generacji, po raz pierwszy w wyczynowych samochodach marki, zastosowano technologię 48-woltową. Silnik elektryczny zintegrowany z kompaktową obudową 8-stopniowej skrzyni M Steptronic pełni jednocześnie funkcję alternatora odwracalnego na wale korbowym oraz zapewnia do 9 kW (12 KM) dodatkowej mocy i 200 Nm momentu obrotowego. Potrzebną do tego energię dostarcza 48-woltowy akumulator umieszczony w komorze silnika. Jest on ładowany w szczególnie wydajny sposób dzięki adaptacyjnej rekuperacji w fazach hamowania silnikiem i hamulcami.

Maksymalny moment obrotowy wynoszący 750 Nm dostępny jest w zakresie od 1800 do 5800 obr/min. Moc maksymalną 460 kW (625 KM) silnik uzyskuje przy 6 000 obr/min. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje nowemu BMW X5 M Competition i nowemu BMW X6 M Competition 3,9 s.

Precyzyjne przeniesienie napędu: 8-stopniowa skrzynia Steptronic M z Drivelogic, nowe zastosowanie M xDrive, aktywny mechanizm różnicowy M.

Silnik przekazuje napęd do nowej wersji 8-stopniowej skrzyni M Steptronic z układem Drivelogic, która w trybie automatycznym oraz ręcznym oferuje do wyboru trzy programy zmiany przełożeń. Innowacje obejmują m.in. zmodyfikowane zestrojenie skrzyni biegów i większą dynamikę przełączania biegów.

Precyzyjne zestrojenie układu jezdnego zapewniające doskonałe osiągi

Zarówno struktura karoserii, jak i punktów mocowania zawieszenia są bardzo sztywne, co zapewnia typowe dla M połączenie dynamiki, zwinności i precyzji prowadzenia. Ponadto systemy układu jezdnego i amortyzacji pozwalają uzyskać maksymalny zakres od bezkompromisowo sportowego charakteru do komfortu na długich dystansach. Zmieniona zbieżność na tylnej osi zapewnia jeszcze większą stabilność jazdy przy dużych prędkościach.

Ekskluzywny wygląd z jeszcze mocniejszą prezencją

Wygląd zewnętrzny nowego BMW X5 M Competition i nowego BMW X6 M Competition wyróżnia wybitnie sportowy i ekstrawertyczny charakter. Oba modele wyposażone są teraz w nowe diodowe reflektory matrycowe ze światłami skrętnymi i nieoślepiającymi światłami drogowymi. Widok z boku wyraża klarowny język stylistyczny i charakterystyczne proporcje obu modeli.

Nowoczesna, cyfrowa, ekskluzywna: deska rozdzielcza M z zakrzywionym wyświetlaczem BMW

Esencją zmian stylistyki wnętrza nowego BMW X5 M Competition i nowego BMW X6 M Competition jest zakrzywiony wyświetlacz BMW, który nadaje typowemu kokpitowi M nowoczesny, a zarazem ekskluzywny wygląd. Obejmuje on wyświetlacz informacyjny o przekątnej 12,3 cala za kierownicą i wyświetlacz kontrolny o przekątnej ekranu 14,9 cala umieszczone pod wspólną zakrzywioną szybą. Obsługa dotykowa wyświetlacza kontrolnego umożliwia znaczną redukcję przycisków i pokręteł na rzecz cyfrowego sterowania wieloma funkcjami.

Inne nowe elementy to duże listwy ozdobne z czarnego szlachetnego drewna Fineline z błyszczącym metalicznym efektem, spektakularnie podświetlana listwa oświetlenia ambientowego, której wzór graficzny uzupełnia logo M, oraz kierownica skórzana M z nowymi karbonowymi łopatkami zmiany biegów. Wyposażenie standardowe obejmuje również fotele wielofunkcyjne M i podparcia kolan, pełną tapicerkę BMW Individual ze skóry Merino o delikatnej fakturze oraz system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon. W wyposażeniu dodatkowym oferowany jest szklany dach panoramiczny Sky Lounge, system nagłośnienia Diamond Surround marki Bowers & Wilkins oraz nowy system Travel & Comfort. Ponadto oferta oryginalnych akcesoriów BMW obejmuje szeroki wybór dedykowanych do danego modelu zewnętrznych i wewnętrznych akcesoriów BMW M Performance Parts.

Znacznie rozszerzony wybór systemów wspomagających kierowcę

Znacząco rozszerzona oferta systemów automatyzacji jazdy i parkowania dodatkowo zwiększają komfort i bezpieczeństwo w nowym BMW X5 M Competition i nowym BMW X6 M Competition. Rozszerzono zakres funkcji standardowego ostrzegania przed kolizją czołową, które teraz zmniejsza ryzyko kolizji z rowerzystami, pieszymi oraz pojazdami nadjeżdżającymi z naprzeciwka również podczas skręcania. Ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu uzupełnia funkcja naprowadzania na pas z asystą kierowania. Opcjonalnie oferowany jest teraz również automatyczny asystent ograniczeń prędkości, ostrzeganie przy wysiadaniu, aktywna nawigacja, regulacja zgodnie z przebiegiem trasy, rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej (zależne od rynku), asystent nagłego hamowania oraz asystent zmiany pasa ruchu i włączania się do ruchu.

Nowy opcjonalny asystent parkowania Professional umożliwia zautomatyzowane parkowanie i wyparkowywanie, a także manewry z dystansu do 200 m za pośrednictwem aplikacji My BMW przy użyciu Apple iPhone. Kierowca ma możliwość sterowania danym manewrem w pojeździe lub z zewnątrz, monitorując przy tym otoczenie.

Typowa dla M koncepcja obsługi, nowe usługi cyfrowe

Koncepcja obsługi M obejmuje przycisk Setup dający bezpośredni dostęp do ustawień silnika, układu jezdnego, kierowniczego, hamulcowego oraz M xDrive. Indywidualnie konfigurować można również zakres wskazań oraz systemów wspomagających kierowcę. Przycisk M Mode na konsoli środkowej daje kierowcy do wyboru ustawienia ROAD, SPORT i TRACK.

BMW iDrive najnowszej generacji oparty na systemie operacyjnym BMW 8 wprowadza do BMW X5 M Competition i BMW X6 M Competition obok zakrzywionego wyświetlacza BMW nowe usługi cyfrowe. Dostępny w standardzie BMW Live Cockpit Professional obejmuje także wyświetlacz BMW Head-Up oraz oparty na chmurze system nawigacji BMW Maps wraz z funkcją Augmented View. Podczas postoju kierowca i pasażer obok mogą oglądać na wyświetlaczu kontrolnym filmy streamowane z YouTube i aplikacji Bundesliga In-Car.

Opcjonalny kluczyk cyfrowy BMW Digital Key Plus oferuje możliwość zamykania i otwierania zamków za pośrednictwem szerokopasmowej technologii radiowej (UWB) i smartfona z systemem iOS lub Android. Ponadto można korzystać z ulepszonej funkcji integracji smartfonów, spersonalizowanego profilu BMW ID oraz zgodnej z nowym standardem telefonii mobilnej 5G technologii Personal eSIM.