Synology prezentuje kompaktowe serwery zwiększające produktywność

Firma Synology ogłosiła wprowadzenie na rynek DiskStation DS224+ i DS124, dwóch najnowszych rozwiązań dla profesjonalistów, małych zespołów i wdrożeń krańcowych.

Te wyposażone we wszechstronny system operacyjny Synology DiskStation Manager (DSM) urządzenia pamięci masowej oferują kompleksowe narzędzia do ochrony ważnych danych i zarządzania nimi, zdalnego dostępu do plików i monitorowania właściwości fizycznych, a wszystko to w kompaktowym formacie komputera stacjonarnego.

Modele DS224+ i DS124 zapewniają intuicyjne zarządzanie plikami i udostępnianie za pomocą Synology Drive, rozwiązania chmury prywatnej łączącego dostęp między platformami i zaawansowaną kontrolę prywatności. Profesjonaliści we wszystkich dziedzinach mogą zwiększyć swoją produktywność dzięki wygodnej pracy z dowolnego miejsca i prostej obsłudze scentralizowanych danych.

Nowe urządzenia Synology oferują wiele sposobów tworzenia kopii zapasowych danych. Użytkownicy mogą wykorzystać je do ciągłego lub ręcznego tworzenia kopii zapasowych stacji roboczych, laptopów i urządzeń mobilnych lub zgodnie z harmonogramem kopii zapasowych tworzonym przez użytkownika w systemach Windows i macOS. W celu zwiększenia poziomu ochrony użytkownicy mogą tworzyć kopie zapasowe folderów, ustawień systemowych i pakietów oprogramowania przechowywanych na ich urządzeniu Synology, przechowując je w chmurze, na dodatkowych systemach Synology i na urządzeniach zewnętrznych. Dodatkowo, w celu szybkiego przywracania, użytkownicy mogą tworzyć migawki danych z urządzenia dla określonych punktów w czasie, które mogą być przechowywane lokalnie lub zdalnie.

Dzięki obsłudze ponad 8 300 zatwierdzonych kamer IP i urządzeń ONVIF, system zarządzania sygnałem wizyjnym Synology Surveillance Station przekształca modele DS224+ i DS124 w potężną platformę do zarządzania i nagrywania. Użytkownicy mogą szybko konfigurować kamery i zarządzać nimi za pomocą wysoce konfigurowalnego interfejsu, co ułatwia szyfrowanie, tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie nagrań. Dodanie opcjonalnego podwójnego zapisu do Synology C2 Surveillance umożliwia przechowywanie materiału w chmurze, zapewniając lepszy dostęp zdalny i dodatkową kopię zapasową. Kompleksowe szyfrowanie chroni strumienie przed nieautoryzowanym dostępem, a nagrywanie z niewielkimi opóźnieniami zapewnia rejestrowanie materiału do ostatnich sekund, zanim strumień kamery stanie się niedostępny.

Model DS224+ został zaprojektowany jako uniwersalne rozwiązanie do wdrożeń krańcowych dla małych i średnich zespołów, oferujące jeden dysk nadmiarowości danych w konfiguracji RAID lub dwie kieszenie na dyski do przechowywania danych. Od rozwiązań synchronizacji między systemami po hybrydową pamięć masową i usługi w chmurze publicznej, model DS224+ umożliwia synchronizację danych w wielu lokalizacjach przy użyciu różnych metod, które obsługują różnorodne, globalne wdrożenia.

Model DS124 został zaprojektowany tak, aby pomóc właścicielom małych firm i profesjonalistom zwiększyć produktywność poprzez konsolidację danych. Aplikacje mobilne dla Synology Photos i Synology Drive umożliwiają bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych i synchronizację plików, zarówno w biurze, jak i w podróży. Synchronizacja na żądanie daje użytkownikom możliwość przenoszenia dużej części przechowywanych lokalnie danych do urządzenia DS124, minimalizując konieczność kosztownej rozbudowy pamięci masowej na laptopach i stacjach roboczych.

Modele DS224+ i DS124 są już dostępne u sprzedawców Synology.