SwitchBot wprowadza na rynek robota do mycia podłóg S20 i kompaktowego robota odkurzającego K11+

SwitchBot ogłosił dziś premierę dwóch nowych urządzeń w swojej ofercie robotów sprzątających: SwitchBot Floor Cleaning Robot S20 oraz Robot Vacuum K11+, oba z bezproblemową integracją z Matter 1.4 i bezpośrednią obsługą funkcji czyszczenia stref w Apple Home.

SwitchBot S20 – inteligentne mycie podłóg

S20 łączy moc ssania 10 000 Pa, system mopowania RinseSync™ i szczotki antysplątaniowe, zapewniając skuteczne czyszczenie różnych powierzchni. Stacja dokująca MultiClean dostępna jest w wersji ze zbiornikami lub z automatycznym podłączeniem do instalacji wodnej. Opróżnia kurz nawet przez 90 dni i suszy mop gorącym powietrzem, minimalizując rozwój bakterii. Dzięki integracji z ekosystemem SwitchBot i Matter 1.4, urządzenie idealnie współpracuje z wieloma platformami smart home.

SwitchBot K11+ – najmniejszy robot odkurzający

K11+ ma średnicę 24,8 cm i wysokość 9,2 cm, co pozwala mu docierać w trudno dostępne miejsca. Mimo kompaktowych rozmiarów oferuje moc ssania 6 000 Pa, cichą pracę na poziomie 45 dB oraz nawigację 360° LiDAR z dokładnym mapowaniem. Mini stacja dokująca mieści kurz do 90 dni w worku 4 l, zajmując przy tym mniej miejsca niż kartka A4.

Dwa rozwiązania, różne potrzeby

S20 jest przeznaczony dla rodzin poszukujących potężnego, w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do mycia podłóg z minimalnym nakładem pracy. K11+ natomiast został zoptymalizowany pod kątem mieszkańców miast i mniejszych przestrzeni, oferując dużą moc ssania i automatyczne opróżnianie kurzu w kompaktowej formie.

Cena i dostępność

Floor Cleaning Robot S20 : 799,99 EUR

: 799,99 EUR Robot Vacuum K11+: 399,99 EUR

Więcej informacji: SwitchBot S20 | SwitchBot K11+