COS po raz czwarty na New York Fashion Week

Jesień–Zima 2025: studium kontrastów i nowoczesnej elegancji

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

Marka COS po raz kolejny zaprezentowała się podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku, udowadniając, że jej język projektowania łączy ponadczasowość z odważnym, współczesnym spojrzeniem na modę. Kolekcja Jesień–Zima 2025 została pokazana w industrialnych przestrzeniach Greenpoint Terminal Warehouse na Brooklynie, które przemieniono w minimalistyczną, architektoniczną scenę. Białe ściany, konstrukcje z muślinu i zmieniająca się choreografia światła stworzyły tło dla 47 sylwetek pełnych siły i subtelnego szyku.

Na wybiegu dominowała paleta nasyconych barw – czerń, stalowa szarość i granat – przełamywana neutralnymi tonami. Zestawienia miękkiej skóry, shearlingu, przezroczystych detali i błyszczących powierzchni dodawały stylizacjom głębi i sensualności. Inspirowane tradycją kraty pojawiły się nie tylko w odzieży prêt-à-porter, lecz także w akcesoriach i obuwiu, tworząc spójne total looki.

Damska część kolekcji opiera się na rzeźbiarskich drapowaniach, wysokich kołnierzach i otulających objętościach. Podkreślone talie i odsłonięte dekolty subtelnie nawiązują do sylwetki „New Look” z lat 50. Jedwabna sukienka, którą można stylizować na wiele sposobów, stanowi jeden z najbardziej uniwersalnych projektów sezonu. Stylizacje dopełniają czółenka Mary Jane, botki sock i skórzane mokasyny.

W męskiej odsłonie COS postawił na przeskalowane proporcje, szerokie ramiona i tonalne warstwowanie. Nowoczesne krawiectwo idzie tu w parze z praktycznymi detalami – od zapinanych naramienników po rzemieślnicze faktury dzianin. Sneakersy w neutralnych odcieniach i klasyczne buty ze skóry dodają całości charakteru.

W pierwszym rzędzie zasiadły m.in. Rosie Huntington-Whiteley, Ms. Lauryn Hill, Jodie Turner-Smith, Naomi Watts i Christopher Briney, podkreślając prestiż wydarzenia.

Wybrane elementy kolekcji COS Jesień–Zima 2025 są już dostępne w sklepach stacjonarnych marki oraz online na cos.com. Limitowane egzemplarze będą pojawiać się w sprzedaży przez cały sezon.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
