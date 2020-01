CES 2020: Alexa trafia do aut Lamborghini

Obsługa głosowa samochodów kojarzy nam się z markami klasy premium. Okazuje się, że wirtualni asystenci trafiają również do tych najdroższych, najbardziej pożądanych aut – Lamborghini zapowiedziało właśnie integrację z Alexą.

Głosowa asystentka Amazonu trafi do modelu Huracán Evo już w tym roku, chociaż producent nie zdradził, kiedy to się dokładnie stanie. Alexa będzie potrafiła wszystko to, co umie w wersji stacjonarnej – kierowca będzie mógł poprosić ją o wykonanie połączenia telefonicznego, włączenie nawigacji lub nawet zapłacenie za tankowanie na wybranych stacjach benzynowych.

Otrzyma ona również kilka dodatkowych funkcji, na przykład głosowe sterowanie temperaturą, prędkością nawiewu i systemem infotainment. Samochodowy moduł Alexy będzie sparowany z głośnikiem Echo w domu, dzięki czemu podczas powrotu do domu możliwe będzie sterowanie urządzeniami smart home.

Lamborghini nie jest jedynym producentem, który niedawno zdecydował się na zaproszenie Alexy na swój pokład – Rivian, niszowa marka samochodów elektrycznych, doda integrację z asystentką Amazonu do swoich modeli R1S i R1T. Wiemy, że prędzej czy później system trafi też do aut Toyoty, BMW, Forda i Audi. Asystentka może również zostać zintegrowana z prawie każdym pojazdem za pomocą urządzenia Echo Auto.