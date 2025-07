Świetlana przyszłość według Govee

Inteligentny dom dla wielu konsumentów nadal sprowadza się przede wszystkim do inteligentnego oświetlenia. Smart żarówka, panel czy taśma LED dają natychmiastowy efekt „wow”, stosunkowo niewiele kosztują i stanowią punkt wyjścia do dalszych planów rozwoju zautomatyzowanego domowego ekosystemu. Jeśli jednak nie planujemy poświęcać życia na rozmyślanie o czujnikach, protokołach czy scenach, nadal możemy w pełni czerpać z profitów, jakie daje nowoczesne oświetlenie.

Jedną z firm, która poświęciła całkowitą uwagę tematowi światła w naszych domach, jest Govee. Marka ta z każdym rokiem rozwija swoje imponujące portfolio produktów, które zyskują wiernych fanów również na polskim rynku. Jeśli istnieje jakiś rodzaj lampy, paska czy girlandy – możemy być pewni, że znajduje się on w ofercie Govee. Produkty te wyróżniają się zwykle wysoką jakością wykonania, obsługą najnowszych standardów połączeń bezprzewodowych i przystępną ceną, która godzi w serce konkurencji. Między innymi dlatego naszą uwagę przykuły nie jedna, a trzy nowe lampy stojące tego producenta, które w bardzo różny i ciekawy sposób chcą ożywić nasze domy.

Bo liczy się nastrój

Unikalna konstrukcja Govee Torchiere Floor Lamp z pewnością nie umknie uwadze nikogo, kto zagości w naszym domu. Już na pierwszy rzut oka widać, że w zamyśle projektantów było stworzenie lampy, która buduje nastrój w pomieszczeniu i nadaje mu charakter. Główny moduł został umieszczony na klasycznej, czarnej nodze zakończonej podstawką i skierowany w stronę sufitu. Użyte materiały są naprawdę przyzwoite, a trzy niezależnie kontrolowane strefy podświetlenia pozwalają tworzyć dynamiczne i statyczne sceny świetlne. Ponadto zastosowany system soczewek pozwala na uzyskanie płynnych przejść pomiędzy strefami i pokrywa światłem powierzchnię do 16 m². Przy zimnym świetle (6 500 K) lampa ta jest w stanie osiągnąć jasność na poziomie 750 lm, co przy dedykowanym zastosowaniu w zupełności wystarcza.

Prawdziwą wartość Torchiere ujawnia jednak dedykowana aplikacja Govee Home, z pomocą której możemy wybrać jedną z dziesiątek zaprojektowanych scen świetlnych, stworzyć własne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji lub prostego edytora, a także połączyć się z naszym ulubionym systemem smart home – z użyciem chmury lub standardu Matter po Wi-Fi. Obsługa przez aplikację jest intuicyjna i gwarantuje świetne efekty. Dodatkowo lampa została wyposażona w mikrofon i sześć trybów muzycznych, które umożliwiają dopasowanie dynamicznych scen do odtwarzanej muzyki – idealne na imprezy lub relaksujący wieczór. Torchiere wykorzystuje również system DreamView, co pozwala na podłączenie i zsynchronizowanie efektów na maksymalnie pięciu innych kompatybilnych źródłach światła od Govee.

Torchiere Floor Lamp stanowi świetne uzupełnienie systemu oświetlenia. Nastrojowe sceny pozwolą nam się zrelaksować i stworzyć miłe miejsce do życia.

Drzewo światła

Jest to na pierwszy rzut oka najbardziej klasyczna z trzech nowych lamp, która swoim stylem nawiązuje nieco do klimatu lat 70. Obecni na tegorocznych targach CES w Las Vegas, które odbyły się w styczniu tego roku, mieli okazję obejrzeć Tree Floor Lamp w strefie Govee, gdzie przykuwała uwagę odwiedzających. Trzy niezależne reflektory, umieszczone na niemal identycznej jak w przypadku Torchiere nodze, można skierować w dowolnym kierunku (350 stopni w poziomie i 90 w pionie). Ponadto ruchomy obiektyw umieszczony w każdym reflektorze pozwala zmienić skupienie wiązki światła, co daje dodatkowe możliwości przy tworzeniu pożądanego efektu.

Tree może nam służyć również jako zwykła lampa stojąca i będzie się świetnie odnajdywać w tej roli

W odróżnieniu od Torchiere, Tree może nam służyć również jako zwykła lampa stojąca i będzie się świetnie odnajdywać w tej roli. Jasność na poziomie 1 500 lm przy zimnej barwie (6 500 K) pozwala na wypełnienie światłem dużej części pomieszczenia. Oczywiście mamy tu do czynienia ze światłem punktowym, więc warto dostosować swoje oczekiwania. Przechodząc w paletę RGB, nie doświadczymy takiego poziomu przenikania kolorów jak u poprzednika. Możemy jednak działać precyzyjniej i skupiać światło dokładnie w tych miejscach, na których nam zależy. Govee zastosowało tu również technologię LuminBlend, dzięki której każdy reflektor jest w stanie cieszyć oczy wiernie odwzorowanymi kolorami przy niskim nasyceniu. Ponadto w środku znajdziemy możliwie najlepszą kombinację LED w konfiguracji RGBWW z dedykowanym układem sterującym. Jeśli dodamy do tego całe bogactwo scen i konfiguracji, jakie oferuje aplikacja Govee Home, to otrzymamy uniwersalny zestaw do każdego nowoczesnego wnętrza.

Do tańca i do różańca

Ostatnia z nowych lamp – Uplighter Floor Lamp – jest pewną wypadkową różnych potrzeb. Z jednej strony mamy tu do czynienia z klasyczną lampą stojącą, której dolny zestaw diod LED (wyłącznie światło białe w zakresie od 2 700 do 6 500 K) rzuca wiązkę na podłogę. Dzięki temu może ona służyć jako idealny kompan podczas wieczorów z książką na fotelu lub kanapie. Kiedy jednak poczujemy zew przygody, możemy włączyć boczną i górną sekcję, które oferują – znane z dwóch pozostałych modeli – bogactwo dynamicznych scen i wiernie odwzorowanych kolorów.

O ile boczny moduł nadaje jedynie pewien nastrój, bez możliwości uzyskania szczególnie wysokiej jasności, o tyle górna sekcja stanowi prawdziwy pièce de résistance. Jest to tak naprawdę „projektor”, który tworzy efekty świetlne przywodzące na myśl zorzę polarną. Dynamiczne sceny „pływają” po naszym suficie (na powierzchni do 20 m²) i tworzą nietypowy klimat w pomieszczeniu.

Lampa – podobnie jak Tree i Torchiere – spoczywa na wąskiej, czarnej nodze z podstawką, a jej górna, główna część może być przechylana w celu uzyskania lepszego efektu. Oczywiście znajdziemy tu również wszystkie wspominane wcześniej technologie, takie jak wbudowany mikrofon, obsługa przez aplikację, unikalne sceny, obsługa standardu Matter czy funkcje DreamView.

Jest to najlepsza opcja dla klientów, którym zależy na uniwersalnej lampie „do wszystkiego”, i mimo że jest to najdroższy z trzech modeli – oferuje więcej niż jakikolwiek inny produkt na rynku.

Światło i styl

Myślę, że każdy projektant wnętrz zgodzi się z twierdzeniem, że odpowiednie oświetlenie może całkowicie zmienić każde pomieszczenie. Nastrojowy klimat Torchiere, klasyczny styl Tree i uniwersalność modelu Uplighter to trzy przykłady na to, że inteligentny dom to coś więcej niż tylko technologia – a producenci tacy jak Govee są w stanie zaoferować produkty, których nowoczesne wzornictwo może iść w parze z wysoką funkcjonalnością.

Nowoczesne oświetlenie

Govee Uplighter Floor Lamp

Unikalna lampa z trzema niezależnymi sekcjami o różnych profilach. Mamy tu klasyczną lampę stojącą do salonu, nastrojową tęczę barw RGB i projektor, który tworzy piękne sceny na naszym suficie. Z powodzeniem odnajdzie się pod ścianą w każdym pokoju. Polecane przez nas sceny w aplikacji Govee Home to White Light i Moonlight.

190 EUR, eu.govee.com

Govee Torchiere Floor Lamp

Lampa zaprojektowana z myślą o osobach szukających idealnego oświetlenia nastrojowego. Sprawdzi się w salonie, biurze, pokoju dziecka czy sypialni. Możliwość dodania lampy do każdego wiodącego systemu smart home poprzez chmurę lub standard Matter. Polecane przez nas sceny świetlne w aplikacji Govee Home to Rainbow i Graffiti.

140 EUR, eu.govee.com

Govee Tree Floor Lamp

Lampa, która będzie pasować również w bardziej klasycznym wnętrzu. Punktowe światło i ruchome reflektory świetnie odnajdą się w rogu salonu, w sypialni czy nawet na tarasie. Wbudowany mikrofon umożliwia dopasowanie dynamiki scen do odtwarzanej w pomieszczeniu muzyki. Sceny, na jakie warto zwrócić uwagę w dedykowanej aplikacji, to Macaron i Sunset.

170 EUR, eu.govee.com