TEST: SwitchBot Battery Circulator Fan

W świecie inteligentnych domów nawet wentylator może mieć coś do powiedzenia. SwitchBot Battery Circulator Fan to sprytna wariacja na temat klasycznego wiatraka – bez kabli, z cichą pracą i integracją z Alexą, Google Assistant i Apple Shortcuts. Choć nie wygląda na technologicznego zawadiakę, potrafi zaskoczyć – zwłaszcza tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko powiewu powietrza.

Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z urządzeniem stworzonym do życia w ruchu. Wentylator działa na wbudowanej baterii, co oznacza, że nie trzeba go podpinać do kontaktu – można go ustawić w dowolnym miejscu: na podłodze, szafce, parapecie czy nawet na balkonie. Producent obiecuje do 8 godzin pracy bez kabla, co w praktyce przekłada się na komfortowe użytkowanie przez cały dzień lub noc. Mobilność idzie w parze z cichą pracą – urządzenie niemal nie wydaje dźwięków, nawet na wyższych biegach, dzięki czemu świetnie sprawdza się w sypialni lub dziecięcym pokoju.

Ale prawdziwe możliwości ujawniają się dopiero po sparowaniu z hubem SwitchBot Hub 2. Wtedy wentylator staje się częścią większego ekosystemu smart home. Można go włączyć automatycznie, gdy temperatura w pokoju przekroczy określony próg, lub gdy wzrośnie poziom wilgotności – przydatne nie tylko latem, ale i zimą, gdy wspomaga rozprowadzanie ciepła z grzejników. W duecie z nawilżaczem powietrza potrafi przyspieszyć jego działanie, a przy suszeniu prania działa jak turbo–asystent. Tryb baby z blokadą przycisków i wygaszeniem LED-ów sprawia, że urządzenie nie przeszkadza podczas snu malucha, a nocne, subtelne światło może służyć jako lampka.

Estetyka urządzenia to nie rewolucja, ale wpisuje się w styl minimalistycznego AGD – biała obudowa, kompaktowy kształt, delikatna podstawa. Nie zajmuje wiele miejsca i nie rzuca się w oczy. Niestety, sama siła nawiewu może dla niektórych okazać się niewystarczająca – to nie wentylator przemysłowy, a raczej zrównoważony pomocnik do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Nie wszystkim też przypadnie do gustu fakt, że pełne funkcje smart wymagają dokupienia osobnego huba.

Podsumowując: SwitchBot Battery Circulator Fan to zaskakująco wszechstronny, cichy i mobilny wentylator, który może pełnić więcej niż jedną rolę w nowoczesnym domu. Nie jest idealny – brakuje mu nieco mocy, a funkcje smart wymagają inwestycji w ekosystem SwitchBot – ale jeśli szukasz inteligentnego wentylatora, który współpracuje z resztą urządzeń, a przy okazji wygląda schludnie i działa bezgłośnie, to ten model z pewnością zasługuje na uwagę.

Specyfikacja

CENA 129 EUR

129 EUR ZASILANIE wbudowany akumulator (ładowany przez USB-C)

wbudowany akumulator (ładowany przez USB-C) CZAS PRACY NA BATERII do 8 godzin

do 8 godzin ŁĄCZNOŚĆ BT 5.0, Wi-Fi (przy użyciu SwitchBot Hub 2 lub Hub Mini)

BT 5.0, Wi-Fi (przy użyciu SwitchBot Hub 2 lub Hub Mini) POZIOM HAŁASU ok. 28 dB (na najniższym biegu)

ok. 28 dB (na najniższym biegu) WYMIARY 210 x 210 x 325 mm

210 x 210 x 325 mm WAGA 1,2 kg