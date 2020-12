Świąteczny przewodnik prezentowy 2020

2020 nie był najłatwiejszym rokiem – po tak trudnym okresie każdy z nas zasługuje, by znaleźć coś miłego pod choinką. Oto przegląd najpiękniejszych prezentów dla wszystkich wyjątkowych osób w twoim życiu…

DLA GRACZA

Nadchodzący rok obfitował będzie w interesujące premiery na rynku gier – oto, czego potrzebujesz, by wkroczyć do nowego wirtualnego świata.

1 / AUDEZE PENROSE

Słuchawki wyposażone są w przetworniki planarno-magnetyczne, dzięki którym dźwięk brzmi przestrzennie i wciągająco. Do kompa lub konsoli podłączysz je przewodowo za pomocą portu USB lub minijacka, a bezprzewodowo – w łączności 2,4 GHz. Ten model dedykowany jest fanom PlayStation, ale jeśli wolisz system Microsoftu, żaden problem – do wyboru masz także wersję Penrose X.

1 450 PLN, www.tophifi.pl

2 / LENOVO LEGION 5

Dowód na to, że wydajny laptop dla graczy nie musi kosztować fortuny. Legion 5 otrzymał mocne podzespoły z procesorem Intel Core 10. generacji na czele, ekran z szybkim odświeżaniem i zaawansowany system chłodzenia. Dzięki podświetlanej klawiaturze swobodnie zagrasz nawet w ciemnym pomieszczeniu, a Wi-fi 6 przyda się w momentach, gdy nie masz przewodowego dostępu do sieci.

Od 4 500 PLN, www.lenovo.com/pl

3 / WD_BLACK P50 GAME DRIVE SSD

Im bardziej rozbudowany i szczegółowy jest dany tytuł, tym większe prawdopodobieństwo, że jego pliki instalacyjne będą zajmowały potężną przestrzeń na dysku. Nie obędzie się bez dodatkowego nośnika, na przykład superszybkiego P50 Game Drive SSD z uznanej serii WD_BLACK. Dzięki wsparciu dla standardu SuperSpeed USB potrafi on osiągać prędkości transferu sięgające 20 Gb/s, co pozwoli na błyskawiczne odczytywanie i zapisywanie plików z dysku – przydatne, gdy odpalamy tytuł z otwartym światem (lub taki koszmarnie zoptymalizowany). Wytrzymała, stylowa obudowa chroni nośnik przed uszkodzeniem. WD_BLACK P50 jest kompatybilny z PS4 i Xboxem One, więc jeśli nie planujesz pozbywać się starej generacji konsol, możesz zapisać na nim nie tylko tytuły pecetowe.

Od 900 PLN, shop.westerndigital.com/pl-pl

4 / TP-LINK ARCHER AX11000

Bez stabilnego i szybkiego łącza nie ma co marzyć o wygodnej grze online. Archer AX11000 to gamingowy router Wi-fi 6 osiągający prędkości, które pozwalają nie tylko zostać królem multiplayera, ale także korzystać z usług strumieniowania gier. Dzięki funkcji Game Accelerator automatycznie przyznaje on priorytet ruchowi generowanemu przez najpopularniejsze tytuły sieciowe.

1 800 PLN, www.tp-link.com.pl

5 / CREATIVE SOUNDBLASTERX AE-5 PLUS

Dedykowana karta dźwiękowa to nie relikt przeszłości, a dodatek, za który podziękuje ci każdy gracz. Sound BlasterX AE-5 Plus jest wyposażona w złącze PCI-e, więc łatwo podłączysz ją do dowolnej płyty głównej. Urządzenie obsługuje technologię wirtualnego dźwięku przestrzennego oraz tryb Scout, podkreślający odgłosy kroków przeciwnika – dzięki temu usłyszysz wroga jeszcze zanim go zobaczysz!

629 PLN, www.x-kom.pl

6 / JBL QUANTUM DUO

Głośniki dla graczy od JBL zostały wyposażone w obsługę standardu Dolby Digital oraz technologię dźwięku przestrzennego dla gier QuantumSOUND. Pozwala ona uzyskać efekt odgłosów dobiegających z każdej strony gracza, dzięki czemu jeszcze głębiej wejdziesz w świat gry. Duże, neodymowe przetworniki zadbają o to, żeby ścieżka dźwiękowa brzmiała wyjątkowo pięknie.

720 PLN, www.jbl.com.pl

7 / CYBERPUNK 2077

Czekaliśmy na niego przez wiele długich miesięcy, ale oto jest – najbardziej wyczekiwana gra 2020 roku właśnie trafiła na komputery i konsole. Wejdź w kolorowy, lecz niebezpieczny świat wszechpotężnych megakorporacji, sprytnych hakerów i cybernetycznych modyfikacji ciała w tym rozbudowanym RPG od CD Projekt RED. Przepiękna grafika i wciągająca fabuła gwarantowane!

Od 220 PLN, www.pl.cdprojektred.com

8 / LENOVO LEGION 7

Jeśli nie interesuje cię granie w średnich ustawieniach graficznych, mamy coś dla ciebie. Ten bezkompromisowy laptop dla gracza nie tylko fantastycznie wygląda, ale także potrafi udźwignąć każdy tytuł w najwyższych ustawieniach graficznych – GeForce RTX 2080 Super i procesor Core i7-10750H to potężna drużyna. Technologia inteligentnego chłodzenia zadba o wydajność podzespołów w każdej sytuacji.

Od 8 400 PLN, www.lenovo.com/pl

9 / WD_BLACK P10 GAME DRIVE / WD_BLACK D10 GAME DRIVE

Odpowiednio zoptymalizowane, wydajne dyski HDD w zupełności nadają się dla graczy. Wystarczy spojrzeć na te z serii WD_BLACK: P10 to przenośne, wytrzymałe nośniki, na których pomieścisz od 2 do aż 5 TB ulubionych gier. Jeśli twoja biblioteka okaże się większa, zainwestuj w D10, czyli potężną bibliotekę wyposażoną w system aktywnego chłodzenia, który chroni twoje dane przed uszkodzeniem.

Od 400 PLN (WD_Black P10 Game Drive)/Od 1 000 PLN (WD_Black D10 Game Drive), shop.westerndigital.com/pl-pl

PAN I PANI GADŻET

Te dodatki docenią nie tylko panie – praktyczne i pieczołowicie wykonane akcesoria spodobają się każdemu obdarowanemu.

1 / MOSHI DIGITS

Ekrany dotykowe i zima nie lubią się za bardzo – obsługa smartfona podczas śnieżycy to wręcz karkołomne zadanie. W tym roku ułatw sobie życie za pomocą cieplutkich rękawiczek Moshi Digits. Są one wykonane z materiału, który nie przeszkadza w dotykowej obsłudze twoich gadżetów, a dzięki miłemu w dotyku i miękkiemu wykończeniu będziesz chciał je nosić przez całą zimę.

135 PLN, www.moshi.com

2 / SANDISK IXPAND FLASH DRIVE GO

Smartfony z dobrymi aparatami mają to do siebie, że gdy zaczynamy robić zdjęcia lub kręcić filmy, to potem nie możemy przestać. Zamiast regularnie kasować część fotek i klipów z iPhone’a, zainwestuj w pamięć masową iXpand Flash Drive Go, z jednej strony wyposażoną w złącze Lightning, a z drugiej – USB 3.0, za pomocą którego szybko i bezpiecznie przeniesiesz wszystkie pliki na komputer.

Od 200 PLN, shop.westerndigital.com/pl-pl

3 / NATIVE UNION BELT CABLE XL

Tegoroczna edycja iPhone’a nie miała dedykowanej ładowarki, a jedynie przewód. Niestety, jakość kabli dorzucanych przez producenta często budzi wiele zastrzeżeń, dlatego od razu lepiej zainwestować w coś lepszego. Ten od Native Union opleciony jest wytrzymałym włóknem nylonowym, które chroni go przed uszkodzeniami, a także wyposażony w praktyczne zapięcie ze skóry.

160 PLN, www.nativeunion.com

4 / NATIVE UNION CLASSIC STRAP FOR APPLE WATCH

Smartwatche od Apple są tak atrakcyjne, że wymagają najpiękniejszej oprawy. Jeśli nie do końca przemawiają do ciebie oficjalne paski, zastąp je tymi od Native Union, wykonanymi ze szlachetnej, włoskiej skóry i dostępnymi w wielu atrakcyjnych kolorach. Wewnętrzne wykończenie ze skóry nubukowej jest odporne na ścieranie, a zapięcie ze stali nierdzewnej wytrzyma niejedną przygodę.

270 PLN, www.nativeunion.com

5 / MUJJO IPHONE 12

Flagowiec w plastikowej, kiczowatej obudowie? Co to, to nie! Mujjo proponuje otulenie twojego iPhone’a kunsztownym połączeniem skóry licowej i mięciutkiej, japońskiej mikrofibry. Dzięki specjalnie zaprojektowanym wnękom na przyciski sterowania oraz lekko wystającym krawędziom, nie musisz obawiać się o to, że etui utrudni ci korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw smartfona.

Od 200 PLN, www.mujjo.com

6 / SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE USB TYPE-C

Przenoszenie plików z urządzenia mobilnego na komputer za pomocą komunikatora lub wiadomości mailowej to już przeszłość. Nośnik od SanDisk został wyposażony zarówno w złącze USB 3.1, jak i USB-C, dzięki któremu podłączysz go bezpośrednio do smartfona lub tabletu. Użytkownicy Androida docenią także apkę SanDisk Memory Zone, która pozwala na łatwe zarządzanie pamięcią urządzenia.

Od 100 PLN, shop.westerndigital.com/pl-pl

7 / HONOR WATCH GS PRO

Smartwatch od Honora wyróżnia się przede wszystkim wytrzymałością w każdym tego słowa znaczeniu. Z jednej strony spełnia on wojskowe normy wodoszczelności i odporności na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu możemy zabrać go ze sobą w teren bez obaw o to, że pierwszy kontakt z naturą zniszczy urządzenie. Wbudowany akumulator potrafi pracować nawet 25 dni, a z włączonym GPS-em mamy zagwarantowane 100 godzin działania. Sportowcy i entuzjaści fitness docenią 100 dedykowanych trybów śledzenia treningów (nawet, jeśli ich ulubionym sportem jest coś tak niszowego, jak skakanie ze spadochronem), a wiecznie niewyspani – zaawansowane narzędzie do śledzenia faz snu i diagnostyki jakości codziennego odpoczynku.

1 100 PLN, www.hihonor.com/pl

8 / XTORM POWERBANK 60W VOYAGER

Czy ciebie też często dopada niczym nieuzasadniony strach, że twoje urządzenie nagle zacznie się rozładowywać i zostawi cię na przysłowiowym lodzie? Powerbank od Xtorm powinien uspokoić twe zszargane nerwy – pojemność 26 000 mAh wystarczy na kilka-kilkanaście ładowań, a dzięki wsparciu dla technologii PD 60W uzupełnisz baterię smartfona lub słuchawek czy nawet laptopa.

530 PLN, www.katalog.kconsult.pl

DLA PODRÓŻNIKA

Delikatnie rzecz ujmując, w tym roku nie mieliśmy okazji do podróżowania, ale te gadżety przydadzą się w przyszłych latach.

1 / MOSHI OMNIGUARD MASK

Mało kto spodziewał się, że w 2020 roku najgorętszym dodatkiem do stroju staną się maski ochronne na twarz. Ta od Moshi wyposażona jest w paski z regulacją długości oraz trzy wymienne filtry wielokrotnego użytku. Stanowią one ochronę przed bakteriami, wirusami, dymem i innymi alergenami. Dzięki technologii Nanohedron nie przepuszczą one cząsteczek o wielkości do 75 nm.

200 PLN, www.moshi.com

2 / iROBOT ROOMBA I7+

Każde mieszkanie kurzy się nawet wtedy, gdy nas w nim nie ma. Jeżeli po powrocie w swoje cztery ściany chcesz się zrelaksować, a nie od razu sięgać po odkurzacz, sprawdź Roombę i7+. Robot nie tylko będzie inteligentnie sprzątał twoje mieszkanie i tworzył harmonogramy, ale także samodzielnie opróżni swój pojemnik na zabrudzenia – stacja dokująca pomieści w sobie brud z nawet 30 cyklów odkurzania.

4 300 PLN, www.irobot.pl

3 / NATIVEUNION STOW ORGANIZER

Przewody – nie da się bez nich żyć, ale trzeba przyznać, że potrafią one uprzykrzyć dzień, w szczególności, gdy się poplączą podczas przechodzenia przez kontrolę bagażową na lotnisku. Torba Stow Organizer na dobre wyeliminuje takie sytuacje z twojego życia. W jej praktycznych przegródkach umieścisz wszystkie niezbędne kable i dodatki, a całość zamkniesz na suwak.

230 PLN, www.nativeunion.com

4 / SANDISK EXTREME PORTABLE SSD

Podczas wyprawy na pewno nagromadzisz dużo fotek i filmów. Aby twoje wspomnienia były bezpieczne, zainwestuj w odpowiednio wytrzymały dysk SSD. Ten model marki SanDisk jest wodo- i pyłoodporny w klasie IP55, więc nadaje się na ekstremalne wycieczki. Kompaktowa, mocna obudowa z wygodnym uszkiem zmieści się do kieszeni, a możliwość zaszyfrowania danych zabezpieczy twoje wspomnienia.

Od 700 PLN, shop.westerndigital.com/pl-pl

5 / INKBOOK CALYPSO

Cała biblioteka w kieszeni. Czytnik książek od inkBOOK został wyposażony w duży, ostry ekran E-Ink z podświetleniem o różnej barwie i intensywności, dzięki czemu możesz rozkoszować się lekturą i na plaży, i podczas nocnej jazdy pociągiem. Calypso jest kompatybilny z abonamentem Empik Go i Legimi, a dodatkowo możemy pobierać na niego książki z portalu Wolne Lektury i czasopisma z Publio.

500 PLN, www.inkbook.pl

6 / DIVOOM ESPRESSO

Fanów serialu Dark uspokajamy – to wcale nie jest wehikuł czasu, a kompaktowy głośnik Bluetooth. Sprzęt mieści się w kieszeni spodni, ale mimo kompaktowej budowy potrafi zagrać mocno i czysto. Do dyspozycji otrzymujemy także wbudowane radio FM oraz czytnik kart TF. Stylowa, lekko steampunkowa obudowa dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych.

150 PLN, www.mp3store.pl

7 / MOSHI TEGO

Niezbędny dodatek dla każdego miejskiego odkrywcy. Plecak Tego został wykonany z materiałów odpornych nie tylko na pogodę, ale także przecięcie – nie musisz się zatem obawiać, że ktokolwiek okradnie cię w trakcie podróży. Ukryte suwaki to dodatkowe zabezpieczenie przed złodziejami, a opcjonalna bateria pozwoli doładować smartfona w drodze, bez konieczności chowania go do plecaka.

760 PLN, www.moshi.com

8 / THULE URBAN GLIDE 2

Prezent, który ucieszy i rodziców, i pociechy. Wózek od Thule jest lekki i wytrzymały, a do tego łatwy w manewrowaniu – obrotowe koło przednie umożliwia kierowanie nim jedną ręką. Dzięki obrotowemu hamulcowi ręcznemu twój maluszek będzie bezpieczny podczas spaceru, a regulowany daszek ochronny z bocznymi okienkami wentylacyjnymi i sprężyste zawieszenie zadbają o jego pełen komfort.

3 330 PLN, www.thule.com/pl

9 / JABRA ELITE 85T

Słuchawki true wireless wydają się idealnym dodatkiem dla podróżników – w końcu brak przewodów pozwoli im poczuć prawdziwą wolność bez wyrzeczeń. Elite 85t zostały wyposażone w system ANC z możliwością dostosowania intensywności redukcji szumów, dzięki któremu skorzystasz z nich i na pokładzie samolotu, i podczas miejskich wypraw. Po wytłumieniu hałasu, do twoich uszu napłynie głębokie, słodkie brzmienie o naturalnej barwie i porywającej dynamice, które możesz spersonalizować w aplikacji Jabra Sound+. Słuchawki są wodoodporne w klasie IPX4, a na jednym ładowaniu potrafią działać do 5,5 godzin z włączonym ANC; etui ładujące pozwala uzupełnić baterie jeszcze czterokrotnie. Na dodatek doładujesz je w technologii Qi.

899 PLN, www.jabra.pl

DLA TECHNOGEEKA

Jeśli w twoim najbliższym otoczeniu znajduje się entuzjasta nowinek technologicznych, prezent z tej listy sprawi mu dużo radości.

1 / XTORM ADAPTER USB-C

USB-A powoli ustępuje miejsca szybszemu i wydajniejszemu standardowi USB-C. Ten adapter sieciowy od Xtorm został wyposażony właśnie w ten typ złącza, dzięki czemu może on ładować twoje urządzenie mocą nawet 65 W. W zestawie otrzymasz także niezbędnik podróżnika, czyli wymienne wtyczki typu UK i UE – w sam raz, jeśli w przyszłym roku planujesz podróż na Wyspy Brytyjskie.

270 PLN, www.katalog.kconsult.pl

2 / YALE LINUS® SMART LOCK

Inteligentne zamki zyskują coraz większe zaufanie odbiorców – z generacji na generację stają się one bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne. Ten od Yale łączy w sobie niemal dwustuletnie doświadczenie światowego lidera w dziedzinie zabezpieczeń. Linus® Smart Lock potrafi automatycznie otwierać i zamykać drzwi po wykryciu sygnału Bluetooth ze sparowanego z nim urządzenia, a po dodaniu Yale Connect Wi-Fi Bridge – także wysyłać znajomym wirtualne klucze dostępu, za pomocą których mogą oni samodzielnie otworzyć drzwi. Połączenie ze smartfonem jest zabezpieczone szyfrowaniem danych na poziomie bankowości internetowej, a konto Yale Access jest chronione za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego. Zamek możesz również otwierać kluczem lub kodem dostępu.

Od 1 140 PLN, www.yalelock.pl

3 / TP-LINK HA100

Za pomocą tego praktycznego adaptera Bluetooth zamienisz swoje stare kolumny w nowoczesne głośniki streamingowe – wystarczy go podłączyć i sparować z urządzeniem mobilnym.

90 PLN, www.tp-link.com.pl

4 / WD MY PASSPORT

Linia dysków HDD od Western Digital jest przeznaczona dla użytkowników, którym zależy na niezawodnej archiwizacji dużych plików i folderów. Dostępne w wersji od 1 do 5 TB i aż trzech wyrazistych kolorach, nośniki są gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka i wyposażone w funkcję kopii zapasowej WD Backup, dzięki której automatycznie zabezpieczysz najważniejsze dokumenty.

Od 300 PLN, shop.westerndigital.com/pl-pl

5 / REALME PRO 7

Realme weszło na polski rynek dość niedawno, ale od razu podbiło serca użytkowników – tak to jest, gdy oferuje się mieszankę wysokiej jakości wykonania, mocnej specyfikacji i niskiej ceny. Model Pro 7 odzwierciedla filozofię marki: to smukłe, eleganckie urządzenie, zwracające uwagę błyszczącym wykończeniem z charakterystyczną pionową linią oraz 6,4-calowym, niemal bezramkowym wyświetlaczem AMOLED Full HD+ pokrytym szkłem Gorilla Glass 3+. Wewnątrz telefonu znajdziesz mocny procesor Snapdragon 720G, 8 GB RAM-u, wytrzymałą baterię 4 500 mAh i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o kartę microSD. Na uwagę zasługuje także aparat tylny, złożony z czterech obiektywów: głównego 64 Mpix, szerokokątnego 8 Mpix oraz monochromatycznego i makro – obydwa „oczka” mają rozdzielczość 2 megapikseli. Z przodu znalazło się miejsce dla kamerki do selfie 32 Mpix.

1 300 PLN, www.realme.com/pl

6 / HTC VIVE COSMOS ELITE

Wirtualna rzeczywistość czeka! Modułowy headset od HTC przeniesie cię w świat płynnej i intuicyjnej zabawy, a dzięki bogatej bibliotece gier i aplikacji nie będziesz się nudził ani przez chwilę.

4 649 PLN, www.vive.com

7 / DIVOOM TIVOO MAX

Uroczy głośnik Bluetooth z pixel-artowym ekranem to najlepszy prezent dla miłośników stylistyki retro. Pokochają oni także budzik, możliwość wyświetlania notyfikacji i tryb ułatwiający zasypianie.

550 PLN, www.mp3store.pl

DLA DOMU

Twój dom to twoja twierdza, dlatego w te święta postaraj się, by była ona funkcjonalna, przyjazna i bezpieczna.

1 / TP-LINK ARCHER AX10

To w technologii Wi-fi 6 leży przyszłość urządzeń smart home – nowy standard jest najlepiej przystosowany do obsługi wielu sprzętów jednocześnie. Archer AX10 nie kosztuje wiele, ale pozwoli ci cieszyć się wszystkimi zaletami szybkiego internetu. Na uwagę zasługuje jego łatwa konfiguracja i obsługa, jak również rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej i wbudowana usługa VPN.

400 PLN, www.tp-link.com.pl

2 / NANOLEAF SHAPES HEXAGONS

Światło nie musi pełnić w domu jedynie roli stricte użytkowej – dzięki panelom Nanoleaf stanie się ono także jego najpiękniejszą ozdobą. Dotykowe płytki o kształcie sześciokątów pozwolą ci stworzyć niepowtarzalną dekorację, która dostosuje się kolorystyką do odtwarzanej muzyki, filmu lub gry komputerowej. Przyciemnisz je lub całkowicie wyłączysz za pomocą delikatnego dotyku.

900 PLN, www.nanoleaf.me

3 / PHILIPS OVI SMART

Ovi Smart to wybawienie dla osób, które nigdy nie mają pomysłu na obiad. Dzięki dedykowanej aplikacji NutriU pomoże ci ono wybrać smakowite danie, które następnie przygotujesz w tym „smartnym” urządzeniu od Philipsa. Sprzęt potrafi piec, smażyć i grillować, a to wszystko prawie beztłuszczowo. Jest on na tyle bezpieczny, że do pomocy możesz zaangażować swoje pociechy.

1 400 PLN, www.philips.pl

4 / SAMSUNG Q80T

Rozdzielczość 4K z obsługą HDR – czy istnieje lepszy przepis na niezapomniane wrażenia z filmu lub gry? Dzięki procesorowi obrazu Quantum 4K telewizor Q80T optymalizuje obraz w czasie rzeczywistym i inteligentnie skaluje zawartość do jakości 4K. Funkcja Adaptacji Obrazu perfekcyjnie dopasowuje jasność matrycy do warunków świetlnych, a Dźwięk Podążający za Obiektem doda filmom i serialom realizmu.

Od 4 000 PLN, www.samsung.pl

5 / iROBOT ROOMBA S9+

W tym modelu iRobot odszedł od swojego klasycznego, okrągłego kształtu. Zastąpiła je krawędź Perfect Edge, która pozwala robotowi wjechać w rogi pomieszczeń i sprzątać wzdłuż ścian. W stacji Clean Base czeka na ciebie system automatycznego opróżniania pojemnika z brudem, a w aplikacji iRobot HOME – wsparcie dla rewolucyjnej platformy iRobot Genius dostosowującej pracę robota do twoich potrzeb.

6 800 PLN, www.irobot.pl

6 / PHILIPS PERFECTCARE 9000

Prasowanie – nawet dla całej rodziny – może być szybkie i przyjemne. PerfectCare seria 9000 to generator pary, który nie tylko prasuje ciuchy, ale także troszczy się o ich dobry stan. Zastosowana w nim technologia ActiveSense wykorzystuje wbudowaną w stopę żelazka kamerę, która w czasie rzeczywistym przesyła obraz prasowanej tkaniny do sztucznej inteligencji; ta ostatnia rozpoznaje rodzaj materiału i automatycznie dobiera idealną temperaturę i ilość pary. Dzięki temu unikniesz uszkodzenia delikatnych tkanin i zadbasz o to, żeby nawet te najgrubsze były bez zagnieceń. Na dodatek PerfectCare 9000 dopilnuje, żeby nic się nie przypaliło: czujnik ruchu wykrywa, że żelazko nie pracuje, automatycznie schładzając stopę do bezpiecznej temperatury. Prasować można także w pionie!

3 200 PLN, www.philips.pl

7 / iROBOT ROOMBA E5

Dowód na to, że funkcjonalny robot sprzątający wcale nie musi kosztować fortuny. Roomba e5 jest kompatybilna z aplikacją iRobot HOME, co oznacza, że możesz ustawić w niej harmonogram sprzątania i skorzystać z funkcji zaleceń sezonowych, która podpowie, w które pory roku powinieneś zwiększać częstotliwość sprzątania. Pojemnik na brud łatwo opróżnisz, po czym zmyjesz pod bieżącą wodą.

1 600 PLN, www.irobot.pl

8 / JO MALONE LONDON ORANGE BITTERS

W święta na każdym stole muszą pojawić się mandarynki, dlatego nuta ich cierpkiego, świeżego zapachu pojawiła się także w tej świecy zapachowej od Jo Malone London. Towarzyszy jej woń orzeźwiającej pomarańczy, słodki zapach śliwki i odrobina bardziej egzotycznych, zmysłowych akcentów drzewa sandałowego i ambry. Wszystko to zaś zostało zamknięte w ozdobnym, szklanym opakowaniu.

220 PLN, www.douglas.pl

9 / MOSHI LOUNGE Q

Ładowarka bezprzewodowa od Moshi została zainspirowana skandynawskim wzornictwem meblowym – to uniwersalne, minimalistyczne połączenie gładkich linii i miękkiego materiału pasuje do każdego wnętrza. Wysokość płytki ładującej możesz ustawić samodzielnie, więc wygodnie uzupełnisz baterię zarówno w ogromnym flagowcu, jak i malutkim etui słuchawek true wireless.

320 PLN, www.moshi.com

DLA MELOMANA

Trudno wyobrazić sobie świat bez muzyki, dlatego warto zadbać o to, by brzmiała ona jak najwspanialej.

1 / AUDIO PRO A26

Bezprzewodowe kolumny, które z powodzeniem mogą zastąpić nie tylko soundbar, ale też system hi-fi. Wyposażone w złącze HDMI, analogowe oraz cyfrowe wejścia audio, możliwość bezpośredniego strumieniowania muzyki z serwisów online, łączność Bluetooth oraz funkcjonalność multiroom, gwarantują imponujący dźwięk kina domowego oraz wysoką jakość odtwarzanej muzyki.

1 888 PLN/para, www.tophifi.pl

2 / JABRA ELITE 85H

Coś miłego dla osób, które słuchają muzyki w trakcie pracy – zastosowany w Elite 85h system ANC Smart Sound automatycznie dopasowuje poziom tłumienia hałasu do warunków otoczenia. Ich duże poduszki miękko otulają uszy, a czujniki automatycznie zatrzymują odtwarzanie, gdy zdejmiesz słuchawki z uszu. Jedno ładowanie starcza na imponujące 36 godzin ciągłego korzystania.

Od 800 PLN, www.jabra.pl

3 / AUDIO-TECHNICA AT-LP120X BT-USB

Efektowne połączenie tradycji i nowoczesności. Z jednej strony to klasyczny, manualny gramofon z bezpośrednim napędem, przedwzmacniaczem, S-kształtnym ramieniem z wkładką AT-VM95E i trzema prędkościami odtwarzania. Dzięki wejściu USB podłączysz go do komputera, by zgrać muzykę do formatu cyfrowego, a Bluetooth aptX umożliwi ci strumieniowanie muzyki do innych pomieszczeń.

1 450 PLN, www.tophifi.pl

4 / SONORO RELAX

Chociaż poranne wstawianie i budziki kojarzą nam się średnio pozytywnie, z Sonoro Relax polubisz poranki. Wsparcie dla Wi-fi i Spotify umożliwi rozpoczęcie dnia ulubioną playlistą, a wgrane programy relaksacyjno-medytacyjne pomogą ci zrelaksować się po wielu godzinach ciężkiej pracy. Dzięki Bluetoothowi może on także służyć jako mocno soczyście grający głośnik bezprzewodowy.

1 500 PLN, www.tophifi.pl

5 / MATRIX AUDIO MINI I-3 PRO

Miniaturowy streamer od Matrix Audio potrafi coś, czego nie umie wielu jego większych konkurentów – jest on kompatybilny z formatem dźwięku MQA, gwarantującym jakość dźwięku porównywalną z tą studyjną. Urządzenie ma zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy o niskim poziomie szumów, moduł Bluetooth z kodekiem aptX oraz Wi-fi i wsparcie dla usługi Roon.

4 600 PLN, www.mp3store.pl

6 / DENON HOME 150

Mały, ale potężny głośnik smart home. To najmniejsze w linii Denon Home urządzenie potrafi strumieniować muzykę przez Bluetooth, Wi-fi i AirPlay 2, a na dodatek jest niebiańsko proste w obsłudze – gdy zbliżysz do niego dłoń, panel sterowania delikatnie się podświetli. Głośnikiem możesz także sterować poprzez darmową aplikację HEOS (iOS/Android) i najpopularniejszych asystentów głosowych.

1 150 PLN, www.salonydenon.pl

7 / BANG & OLUFSEN H95

Słuchawki, które wyglądają jak marzenie influencera i grają jak milion dolarów. Wypełnione miękką pianką nauszniki zostały wykończone szlachetną, jagnięcą skórą i szczotkowanym aluminium. Ich sercem są przetworniki tytanowe o średnicy 40 mm, zoptymalizowane w taki sposób, by wydobyć jak najwięcej szczegółów z najniższych częstotliwości pasma. Ich system ANC wytłumi natomiast hałasy tła.

3 500 PLN, www.salonydenon.pl

8 / PHIATON BT120 NC

Nie lubisz, kiedy w trakcie treningu ktoś próbuje cię zagadywać, a radio na siłowni tylko cię denerwuje? BT 120 NC z aktywną redukcją hałasu pozwolą ci zablokować wszystkie niechciane odgłosy otoczenia. Dzięki przetwornikom 12 mm z dwuwarstwową folią węglową ich brzmienie jest jasne i żywe. Wygodny, miękki pałąk na szyję trzyma sprzęt w miejscu i nie przeszkadza w ćwiczeniach.

300 PLN, www.mp3store.pl

9 / JBL PARTYBOX 310

Impreza, impreza! Głośnik od JBL może wyrzucić z siebie aż 240 W czystej mocy, a dzięki imprezowym efektom dźwiękowym poczujesz się tak, jak byś był w klubie. Wbudowane pokazy świetlne dostarczą sporo radości twoim gościom. Dodatkowo PartyBox 310 może działać jako maszyna do karaoke – zauważ, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać go do wspólnego kolędowania z rodziną.

2 300 PLN, www.jbl.com.pl

10 / DENON DHT-S416

To pierwszy w historii Denona soundbar, który otrzymał wsparcie dla Chromecasta – dzięki niemu urządzenie posłuży nie tylko do odtwarzania oprawy dźwiękowej filmów, ale także twoich ulubionych utworów z serwisów streamingowych. Sprzęt pracuje w konfiguracji 2.1 z bezprzewodowym subwooferem, a dzięki wsparciu dla Dolby Digital 5.1 uraczy cię sugestywnym, przestrzennym brzmieniem.

1 600 PLN, www.denon.pl

DLA FOTOGRAFA

Dodatki, dzięki którym uwiecznisz każdą ważną dla ciebie chwilę – nie tylko od święta!

1 / THULE COVERT

Torba na aparat to tak samo ważne narzędzie w arsenale fotografa jak obiektywy i karty pamięci. Thule Covert to wygodny plecak, wewnątrz którego znajdziemy dedykowany pokrowiec na sprzęt (w tym składanego drona, obiektywy i akumulatory), uchwyt na statyw, wyściełaną kieszeń na laptopa i tablet, a także wygodne otwarcie z boku i z góry, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do aparatu.

1 090 PLN, www.thule.com/pl

2 / SANDISK EXTREME PRO PORTABLE SSD

Prawie wszystkie poradniki z cyklu „jak być dobrym fotografem” wskazują, że trzeba robić jak najwięcej zdjęć. Żeby pomieścić je wszystkie, niezbędny będzie dysk zewnętrzny, na przykład SanDisk Extreme Pro Portable SSD. Jego maksymalne prędkości transferu sięgają nawet 2 000 MB/s, więc nawet duża kolekcja zdjęć i filmów znajdzie się na nim w okamgnieniu. Na dodatek sprzęt jest wodoszczelny.

Od 1 200 PLN, shop.westerndigital.com/pl-pl

3 / OLYMPUS E-M10 MARK IV

Prosty, elegancki, kompaktowy – dla wielu osób właśnie tak powinien prezentować się aparat idealny. E-M10 Mark IV otrzymał dużą matrycę 20 Mpix, wbudowaną pięcioosiową stabilizację obrazu i możliwość nagrywania filmów 4K. Szereg filtrów artystycznych i profesjonalny tryb AP zachęcą cię do eksperymentowania z fotografią i rozwijania własnego, niepowtarzalnego stylu.

Od 3 200 PLN, www.olympus.pl

4 / JBL UA TRUE WIRELESS FLASH X

Fotografia przyrody to cudowne zajęcie, ale bywa niewdzięczne – czasami do złapania idealnego ujęcia potrzebnych jest kilka godzin czekania. Umil sobie ten czas za pomocą słuchawek od JBL i Under Armour. Flash X są wodoodporne na poziomie IPX7, pozwalają słuchać muzyki przez 10 godzin na jednym ładowaniu, a dzięki kompaktowej formie nie musisz się obawiać, że wypadną ci z uszu.

770 PLN, www.jbl.com.pl

5 / SONY A7S III

Długo wyczekiwany aparat stworzony przede wszystkim z myślą o filmowcach – możliwość kręcenia klipów 4K w 120 kl./s zachwyci vlogerów, youtuberów i reżyserów. Dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia oczu Eye AF, sprzęt nie traci ostrości w trakcie kręcenia sceny, a duża czułość pozwala uzyskać kontrastowy i realistyczny obraz także w skrajnie słabych warunkach oświetlenia.

Od 19 500 PLN, www.sony.pl

DLA ESTETY

Wyszukane, niebanalne, zachwycające projektem i wykonaniem – podaruj bliskim coś pięknego.

1 / SAMSUNG THE FRAME

Jeden z najpiękniejszych projektów, jakie powstały w ciągu ostatnich kilku lat, powraca w chwale – teraz także w niewielkiej wersji 43 cale. Imponujący panel QLED otoczony jest wąską ramką, przypominającą oprawę obrazu. Podczas oglądania telewizji zachwyci cię on głębią kontrastów i naturalnymi barwami, a w trybie Sztuka ozdobi twój dom dziełami prosto z największych galerii świata.

Od 4 000 PLN, www.samsung.com/pl

2 / BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, które skutecznie wyciszą wszystkie odgłosy świata zewnętrznego – poziom ANC możesz dostosować w aplikacji. Zachwycą cię soczystym dźwiękiem i stabilnością.

1 200 PLN, www.bose.pl

3 / HARMAN KARDON CITATION 200

Przenośny, ale inteligentny – taki właśnie jest Citation 200. Znajdziesz w nim pełną wersję Asystenta Google, którego przywołasz za pomocą komendy głosowej lub dedykowanego przycisku, oraz baterię starczającą nawet na 8 godzin pracy. Na dodatek to piękny sprzęt, ozdobiony przyjaznym uchwytem transportowym i pokryty miękką, elegancką tkaniną Kvadrat, odporną na ogień i zabrudzenia.

1 600 PLN, www.jbl.com.pl

4 / DALI KATCH

Nawet niewielkie gadżety potrafią zbudować nastrój wnętrza. Ten przenośny głośnik od Dali zachwyca pieczołowitym wykończeniem i czterema eleganckimi wersjami kolorystycznymi. Sprzęt gra równie dobrze, jak wygląda – dwa tweetery i dwa woofery dostarczają mocnego, dynamicznego brzmienia. Katch może pracować jako sprzęt wolnostojący lub ustawiony na półce przy ścianie.

1 299 PLN (promocja świąteczna), www.salonydenon.pl

DLA SIEBIE

W wirze przedświątecznych przygotowań nie zapomnij także o sobie. Oto prezenty, obok których nie przejdziesz obojętnie.

1 / SONY XPERIA 1 II

Jeden z najbardziej intrygujących flagowców mijającego roku kusi przede wszystkim swoim aparatem – poczwórna konstrukcja daje radę w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, a ponadto potrafi robić fotki w profesjonalnym formacie RAW. Supermocny procesor Snapdragon 865, 8 GB RAM, przepiękny ekran OLED 3840×1644 px i bateria 4 000 mAh zapewnią ci produktywność w każdej sytuacji.

5 000 PLN, www.sony.pl

2 / BOWERS & WILKINS PX7 CARBON EDITION

To specjalna edycja flagowych słuchawek od B&W, utrzymana w eleganckiej, uderzającej czerni. Pałąkowi i ramionom wzmacnianym włóknem węglowym towarzyszą miękkie poduszki i lekko szlifowane muszle, ale prawdziwy skarb kryje się wewnątrz – to 43,6-milimetrowe przetworniki, adaptacyjny system ANC i akumulator, który wystarczy na 30 godzin ciągłego słuchania muzyki.

1 650 PLN, www.tophifi.pl

3 / MSI PRESTIGE 15

Elitarny. Niebanalny. Potężny. Moglibyśmy tu mnożyć najróżniejsze epitety, ale i tak nie oddałyby one klasy, jaką charakteryzuje się Prestige 15 od MSI. Ten ultralekki notebook zachwyca już od pierwszego wejrzenia – ozdobiona diamentowym szlifem obudowa prezentuje się smukle i lekko. W najwyższej wersji urządzenie dostępne jest z wyjątkowym wyświetlaczem True Pixel, przepięknym, 15,6-calowym panelem 4K ze stuprocentowym pokryciem palety AdobeRGB i fabrycznie skalibrowanym ekranem, idealnym do montażu filmów i edycji zdjęć. Zawias pokrywy odchyla się na płasko, dzięki czemu łatwiej podzielisz się swoją wizją z innymi w trakcie spotkania służbowego. Wewnątrz Prestige 15 kryje się procesor Intel Core i7 jedenastej generacji z dedykowaną kartą graficzną z serii GeForce, oferując ci wydajność i szybkość godną high-endowego komputera stacjonarnego. O bezpieczeństwo podzespołów dba chłodzenie Cooler Boost 3 z dwoma cichymi wentylatorami i trzema ciepłowodami. Na jednym ładowaniu laptop może pracować do 16 godzin, a jego akumulator uzupełnisz właściwie błyskawicznie – wystarczy kwadrans, by sprzęt był gotów na kolejne 2 godziny pracy. Podświetlana klawiatura ze skokiem 1,5 mm to niezbędny dodatek dla blogerów, dziennikarzy i pisarzy. Towarzyszy jej ultragładki touchpad o dużej powierzchni i perfekcyjnej responsywności. Do dyspozycji otrzymasz także specjalne oprogramowanie MSI Center, oddające ci kontrolę nad wydajnością każdego programu.

Od 5 100 PLN, www.pl.msi.com

4 / PHILIPS 5400 LATTEGO

Kawiarnie pozamykane, ale to żaden problem. Z prostym w obsłudze ekspresem 5400 LatteGo przygotujesz dwanaście najpopularniejszych kaw, od mocnego espresso po spienione latte macchiato. Ekspres ma intuicyjny wyświetlacz, łatwą personalizację oraz zapamiętuje aż cztery twoje ulubione kawy. Dodatkowo ma prosty w czyszczeniu system spieniaia mleka LatteGo z zaledwie dwoma elementami i bez rurek. Wyśmienite kawy każdego dnia!

Od 2 820 PLN, www.philips.pl

5 / CREATIVE OUTLIER ACTIVE V2

Drobiazg, który na dobre zmieni sposób, w jaki trenujesz – na lepsze. Te lekkie słuchawki sportowe zostały wyposażone w Bluetootha 5.0 z kodekiem SBC, dzięki któremu połączenie ze smartfonem jest stabilne, a jakość dźwięku bardzo dobra. Wodoodporna konstrukcja IPX5 pozwala trenować w deszczu, gumowe haczyki dokładnie trzymają się w małżowinach, zaś bateria starcza na prawie 8 godzin używania.

150 PLN, www.euro.com.pl

6 / JO MALONE LONDON KOLEKCJA COLOGNE

Kolekcja miniatur od Jo Malone London zawiera pięć flakonów, w których zamknięte są najpopularniejsze kompozycje marki, od delikatnych zapachów kwiatowych po mocne kompozycje korzenne.

395 PLN, www.douglas.pl