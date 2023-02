Świat Sanktuarium – pierwszy film z serii „Kulisy gry” poświęcony Diablo IV jest już dostępny

Spójrz świeżym okiem na Płonące Piekła dzięki nowemu filmowi poświęconemu Diablo IV pod tytułem Świat Sanktuarium! Ten pierwszy odcinek serii filmów od twórców gry skupia się na bogactwie funkcji i inspiracjach projektowych, które sprawiają, że Sanktuarium jest światem wartym eksploracji. Członkowie zespołu Diablo IVopowiadają o tym, w jaki sposób gracze będą mogli wkroczyć do wszechogarniającego doświadczenia, i jak stworzyli najmroczniejszą i najbardziej rozbudowaną wersję Sanktuarium w serii.

Styl graficzny Diablo IV jest mroczny i makabryczny i przypomina w wielu przypadkach mroczną atmosferę Diablo II. Do dyspozycji jest pięć wyjątkowych stref, z których każda posiada własne, ponure otoczenie i tematyczne podziemia. Jednym z celów artystycznych było to, aby każda scena wyglądała jak obraz, dlatego też wszystkie barwy i tekstury zostały starannie przygotowane, aby osiągnąć pożądany ponury projekt. Każdy potwór z Sanktuarium w Diablo IV został starannie stworzony tak, aby był najmroczniejszą i najstraszniejszą wersją siebie. Gracze walczą z najróżniejszymi nowymi i znanymi stworami, jak również wchodzą w interakcje z innymi stworzeniami, które można spotkać naturalnie w każdej strefie. W Sanktuarium jest wiele do zrobienia – od walki z hordami wrogów i ochrony zagrożonych miast, po wypełnianie zadań pobocznych i pokonywanie podziemi. Gracze mogą płynnie przechodzić między strefami, odkrywając do woli wszystko, co oferuje otwarty świat.

W oczekiwaniu na oficjalną premierę gry, która odbędzie się 6 czerwca, wypatruj kolejnych filmów zza kulis z twórcami!