Marzec w Disney+

Marzec zwiastuje wiosnę i przyniesie wiele nowości, począwszy od długo oczekiwanego trzeciego sezonu The Mandalorian, który zadebiutuje w Disney+ 1 marca. Pojawi się również drugi sezon serialu Misja: Podstawówka. Tymczasem 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, a Disney+ zaprezentuje kolekcję „Kobiece historie”, która jest wyborem najciekawszych dramatów, komedii czy filmów dokumentalnych dla kobiet i o kobietach.

Również 8 marca w Disney+ zadebiutuje film Duchy Inisherin, który otrzymał 9 nominacji do Oscara. Filmowych propozycji będzie więcej – Keira Knightley wystąpi w Dusicielu z Bostonu – prawdziwym thrillerze kryminalnym o pionierskich reporterkach, które ujawniły historię osławionych morderstw w Bostonie z lat 60. Natomiast w Dzień Świętego Patryka w Disney+ pojawi się film dokumentalny Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING z Dave’em Lettermanem.