Super Mario Maker 2 z trybem World Maker

Kreatory poziomów oferują nieskończone możliwości tworzenia własnej zawartości do ulubionych gier i odkrywania pomysłów innych graczy. Jednym z najpopularniejszych jest Super Mario Maker 2, w którym już wkrótce stworzymy kompletne gry.

Najnowsza aktualizacja wprowadza do gry tryb World Maker. Dotychczas edytor umożliwiał jedynie tworzenie pojedynczych poziomów gry, ale dzięki nowej funkcji gracze będą mogli połączyć je w światy, a ostatecznie także w kompletne gry. Każda z nich będzie mogła składać się z ośmiu światów zawierających po pięć poziomów. Podobnie jak w każdym oficjalnym tytule z udziałem Mario, użytkownicy będą mogli powoli stopniować poziom trudności kolejnych światów, wprowadzać nowych wrogów i mechanizmy gry. Gotowy tytuł będzie można opublikować online i udostępnić innym graczom.

Nowy tryb to spełnienie marzeń użytkowników, którzy marzyli o stworzeniu własnej gry typu Super Mario. Chociaż w sieci dostępne są nieoficjalne narzędzia pozwalające na zbudowanie własnego tytułu, Nintendo patrzy na te praktyki dość nieprzychylnym okiem. Zdarzało się już, że firma podejmowała kroki prawne przeciwko twórcom najpopularniejszych fanowskich projektów, nawet w przypadkach, gdy nie były one tworzone w celach zarobkowych. W przypadku Super Mario Maker 2 takiego ryzyka nie ma, ponieważ to oficjalna gra Nintendo.

Tryb tworzenia światów pojawi się na Switchu 22 kwietnia. Poza nim w grze znajdzie się także garść nowych power-upów i przeciwników, których będzie można wykorzystać podczas projektowania poziomów. Nintendo zapowiada, że to ostatnia darmowa aktualizacja Super Mario Maker 2, ale nie wiadomo, czy oznacza to, że prace nad grą zostały zakończone, czy też że w przyszłości możemy spodziewać się płatnej zawartości DLC.