Styczeń 2021, 1/2021

Słuchawki true wireless to coraz popularniejszy trend na rynku przenośnego sprzętu audio. Od pierwotnego sceptycyzmu i obaw o wytrzymałość bezkablowych słuchawek dotarliśmy do prawdziwej mody na ten rodzaj przekazywania muzyki do naszych uszu z urządzeń mobilnych (i nie tylko). W tym numerze przedstawiamy trzech pretendentów do odebrania części tego segmentu rynku marce Apple i jej AirPodsom. Czy komuś z nich się to uda? Przekonajcie się, kto ma wg nas do tego odpowiednie predyspozycje.

Na pozostałych stronach przedstawiamy m.in. nowy laptop marki Lenovo – Thinkpad X1 Fold – potężny, drogi i łamiący (dosłownie!) zasady rządzące notebookami. Dłużny nie pozostaje mu testowany przez nas nowy MacBook Air z niesamowicie wydajnym procesorem M1. Mistrz wagi piórkowej? To bardzo możliwe…

Warto zwrócić uwagę także na liczne testy. W tym numerze m.in. nowości od Eufy, TP-Link, JBL, WD_Black, Yamaha czy Huawei. Jako relaks wybierzemy się z kolei do Night City, gdzie przekonamy się, ile jest prawdy w krytyce, jaka spłynęła na producentów gry Cyberpunk 2077 tuż po premierze tytułu, na który czekaliśmy około dekady. Już zupełnie na koniec rekomenduję natomiast sprawdzenie wyników naszego plebiscytu na gadżety roku 2020. A jakie będą do tego miana kandydowały po kolejnych dwunastu miesiącach? By to sprawdzić, polecam prenumeratę „Magazynu T3”!

Przejrzyj numer tutaj.