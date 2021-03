St. Vincent ogłasza premierę nowego albumu

„Daddy’s Home” to kolekcja historii snucia się po centrum Nowego Jorku, o powrotach metrem nad ranem w butach na obcasie, o glamourze, który ciągnął się przez trzy dni z rzędu.

Annie Clark aka St. Vincent to jedna z najbardziej innowacyjnych i intrygujących postaci współczesnej muzyki. Debiutowała w 2007 albumem „Marry Me”. Kolejne wydawnictwa to „Actor” (2009), „Strange Mercy” (2011) i „St. Vincent” (2014) – za ten ostatni otrzymała nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy album alternatywny. St. Vincent była dopiero drugą solową artystką, która triumfowała w tej kategorii. Poza albumami solowymi, Clark nagrała album z Davidem Byrne’em czy wystąpiła z żyjącymi członkami Nirvany podczas wprowadzenia zespołu w 2014 do Rock and Rol Hall of Fame. Wystąpiła także podczas ceremonii Grammy 2019 z Duą Lipą.

W 2017, współpracując z Jackiem Antonoffem, St. Vincent nagrała świetnie przyjęty album „MASSEDUCTION” – ambitny, a zarazem przystępny. Artystka trafiła do top 10 UK i US oraz zajęła szczyt list podsumowujących najlepszych wydawnictw w takich mediach jak „The New York Times”, „The Guardian”, The AV Club, Billboard, Entertainment Weekly, Mashable, „The New York Daily News”, NME, Paste, Pitchfork, „Q”, Stereogum, USA Today i wiele innych.

Rok po „MASSEDUCTION” ukazał się „MassEducation”. Zimą 2019 tytułowy utwór z „MASSEDUCTION” otrzymał Grammy w kategoriach Najlepszy utwór rockowy i Best Recording Package. W tym samym czasie ojciec St. Vincent wyszedł z więzienia. Artystka zaczęła pisać piosenki, które trafią na „Daddy’s Home”. Będzie to zamknięcie podróży, która rozpoczęła się w 2010 – wtedy ojciec Annie trafił do więzienia. Artystka wróciła do płyt winylowych, które ojciec prezentował Clark, gdy ta była dzieckiem. St. Vincent prawdopodobnie nie słuchała żadnych innych płyt tak często. Chodzi głównie o muzykę nagrywaną w downtown Nowego Jorku w pierwszej połowie lat 70.

Pierwszą zapowiedzią albumu, poza złowieszczym trailerem, jest funkujący utwór „Pay Your Way In Pain”. Utwór brzmi jak efekt podróży w czasie do studia Electric Lady na początku lat 70. Wideo do utworu stworzył Bill Benz.

„Daddy’s Home” ukaże się 14 maja 2021. Producentami krążka są Annie Clark i Jack Antonoff, nagrany przez Laurę Sisk, zmiksowany przez Ciana Riordana, a za master odpowiada Chris Gehringer. Muzykę na albumie nagrywali Annie, Jack, Cian, Thomas, Evan Smith, Sam KS, Greg Leisz, Daniel Hart, Michael Leonhard, Lynne Fiddmont Kenya Hathaway.