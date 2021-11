Straż – nowy serial inspirowany postaciami stworzonymi przez Terry’ego Pratchetta

Straż (The Watch) podąża śladami nietypowej grupy odmieńców, którzy muszą znaleźć odwagę, by uratować świat, zaskakując przy tym nawet samych siebie. Produkcja oparta jest na postaciach stworzonych przez Sir Terry’ego Pratchetta w cyklu Świat Dysku. Cały serial już od dzisiaj dostępny jest w serwisie HBO GO.

Serial podąża za nietypową grupą bohaterów należących do Straży Miejskiej, w szeregach której służy wielu odmieńców. Muszą oni znaleźć w sobie odwagę, żeby dokonać rzeczy niemożliwych i uratować świat, czym zaskakują nawet samych siebie. W tej fantastycznej historii pojawiać się będą trolle, wilkołaki, czarnoksiężnicy oraz inni bohaterowie z przypadku, którzy razem podejmą próbę zniweczenia niecnego planu wskrzeszenia wielkiego smoka.

Produkcja, inspirowana bohaterami stworzonymi w powieściach Sir Terry’ego Pratchetta Świat Dysku, jest współczesną opowieścią pełną humoru i zwrotów akcji. Autorem serialu jest Simon Allen, który pełnił także obowiązki producenta wykonawczego.

W rolach głównych w Straży występują: Richard Dormer (serial HBO Gra o tron) jako kapitan Sam Vimes, Lara Rossi (seriale Angela Black, Przekraczając granice) jako Lady Sybil Ramkin, Adam Hugill (1917, Świat w ogniu) jako posterunkowy Marchewa Żelaznywładsson, Jo Eaton-Kent (Don’t Forget The Driver) jako sierżant Cudo, Marama Corlett (serial HBO Mroczne materie, Blood Drive) jako kapral Angua oraz Sam Adewunmi (serial Angela Black, Ostatnie drzewo) jako Carcer Dun.

W obsadzie znaleźli się także: Anna Chancellor (serial Trust, Cztery wesela i pogrzeb) jako Lord Vetinari, James Fleet (Outlander) jako The Archchancellor, Ingrid Oliver (Last Christmas, Doctor Who) jako Doctor Cruces, Ruth Madeley (serial HBO Rok za rokiem) jako Throat, Hakeem Kae-Kazim (Deep State) jako Captain John Keel, Bianca Simone Mannie (Homeland) jako Wonse oraz Paul Kaye (serial HBO Gra o tron, serial Max Original Przybysze) w roli Inigo Skimmera, a także Ralph Ineson, który użycza głosu sierżantowi Detrytusowi, ogromnemu trollowi z kamienia, który jest członkiem Straży Miejskiej. W produkcji usłyszymy także głosy takich aktorów jak Wendell Pierce (serial HBO Prawo ulicy) oraz Matt Berry (serial Co robimy w ukryciu).

Za reżyserię serialu Straż odpowiadają Craig Viveiros (Wojna światów, serial Angela Black), Brian Kelly (Outlander, Poldark) oraz Emma Sullivan (Silent Witness, Doctor Who). Głównym scenarzystą produkcji jest Simon Allen (The Musketeers, Okręt), pozostałe osoby odpowiedzialne za scenariusz to m.in. Joy Wilkinson (Nick Nickleby, Doctor Who), Catherine Tregenna (Torchwood, Stan Lee’s Lucky Man), Amrou Al-Kadhi (Hollyoaks, Little America) oraz Ed Hime (Skins, Doctor Who).

Serial został wyprodukowany przez BBC AMERICA. Obowiązki producentów pełnią Hilary Salmon (Luther), Ben Donald (The Mallorca Files) oraz Richard Stokes (Broadchurch) z ramienia BBC Studios, Rob Wilkins (Good Omens) dla spółki Narrativia, Simon Allen oraz Craig Viveiros (The War of the Worlds). Johann Knobel (Shameless) jest producentem serialu. Międzynarodową dystrybucją zajmuje się BBC Studios.

Cały serial Straż (The Watch) jest już dostępny w HBO GO. Serial liczy 8 odcinków.