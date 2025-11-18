„Sprzątanie 2.0”: Polacy pokochali roboty sprzątające

Roboty sprzątające przestały być futurystycznym gadżetem. Najnowszy raport Roborock oraz ARC Rynek i Opinia pokazuje, że urządzenia te zadomowiły się w polskiej rzeczywistości na dobre – i to dosłownie. Robot ma już 16% gospodarstw domowych, a niemal połowa użytkowników traktuje go jak członka rodziny, często z własnym imieniem i „charakterem”.

Jednocześnie Polacy zwracają uwagę, że za technologią idą realne zmiany w codziennym życiu. 83% respondentówuznaje, że robot realnie odciąża ich z obowiązków. Ponad połowa nie wyobraża sobie powrotu do klasycznego odkurzania, a 70% twierdzi, że urządzenie zwiększa poczucie komfortu i spokoju w domu.

Czas to waluta – roboty pomagają go odzyskać

Główne motywacje przy zakupie robota to: wygoda (60%), utrzymanie porządku „bez wysiłku” (55%) i oszczędność czasu (48%). Użytkownicy deklarują, że automatyzacja faktycznie zmienia ich nawyki:

36% sprząta częściej i dokładniej,

33%… rzadziej, bo robot robi to za nich.

Zaoszczędzony czas Polacy poświęcają na pracę (25%), odpoczynek (23%) i rodzinę (15%). Z kolei posiadacze zwierząt są zachwyceni – 86% ocenia skuteczność usuwania sierści jako bardzo wysoką.

Technologia z ludzkim obliczem

Roboty stają się elementem domowej rutyny – i emocjonalnego krajobrazu. 43% nadało robotom imiona, a 48% traktuje je jak pełnoprawnych domowników. Nie jest to przypadek: porządek wpływa na samopoczucie, a 85% Polaków deklaruje, że czystość poprawia humor i poczucie kontroli.

– Technologia, kiedy jest dobrze zaprojektowana, nie odczłowiecza. Przeciwnie – sprawia, że nasze życie staje się bardziej ludzkie – podkreśla Luiza Jakubowska-Adamiak, PR Manager Roborock.

Psycholodzy zauważają nowy domowy ekosystem: ludzie – zwierzęta – roboty. Maszyna reguluje przestrzeń, pozwalając skupić energię tam, gdzie naprawdę jej potrzebujemy.

Symbol statusu i nowoczesnego stylu życia

Roboty są już nie tylko praktyczne – stały się również elementem społecznego wizerunku.

70% Polaków widzi w nich ikonę nowoczesności,

53% uważa je za produkt typowy dla klasy średniej,

co druga osoba twierdzi, że robot „robi wrażenie na gościach”.

Co ciekawe, podobnie myślą osoby, które urządzenia jeszcze nie mają – 57% postrzega robot jako symbol nowoczesnego życia, a 35% jako sprzęt klasy średniej.

Roboty są bezpieczne i budzą zaufanie

Aż 88% użytkowników deklaruje pozytywne nastawienie do robotów sprzątających. Obawy zgłasza tylko 11% badanych, głównie dotyczące uszkodzeń mebli czy podłóg. Prywatność martwi jedynie 25%.

Trend, który dopiero nabiera tempa

Satysfakcję z użytkowania deklaruje 84% badanych, a niezadowolenie to jedynie 4%. Co ważne – robot sprzątający często staje się pierwszym krokiem do budowania szerszego ekosystemu smart home: dla 35% był impulsem do dalszej cyfryzacji domu.

Pełny raport „Sprzątanie 2.0. Jak technologia zmienia polskie domy” dostępny jest na stronie producenta.