RØDE startuje z „Bright Friday” – kolorową alternatywą dla Black Friday

Tradycyjny Black Friday? RØDE postanowiło zagrać to po swojemu. Australijski producent audio ogłasza Bright Friday– barwną kampanię promocyjną, która stawia na kreatywność, personalizację i rozszerzoną paletę kolorów w najpopularniejszych produktach marki. Do tego dochodzą limitowane oferty i premiery nowych akcesoriów.

Kolorowe edycje i darmowe dodatki

W ramach Bright Friday twórcy mogą zgarnąć akcesoria w dopasowanych kolorach przy zakupie wybranych urządzeń. Wśród promocji znalazły się:

darmowy Interview GO przy zakupie Wireless GO (Gen 3)

darmowy windshield WS14 przy zakupie PodMic USB i PSA1+

Promocje obowiązują globalnie u partnerów RØDE, a oferta na Interview GO dostępna jest również na rode.com.

– Obiecywaliśmy falę kolorów – i oto jest – mówi CEO RØDE, Damien Wilson. – Bright Friday to nasz sposób na świętowanie sezonu wyprzedaży. Chcemy dać twórcom narzędzia, które nie tylko brzmią świetnie, ale też pomagają wyrazić ich styl i dodać energii ich przestrzeniom pracy.

PSA1+ i Interview GO w nowych barwach

RØDE rozszerza paletę w kultowych produktach. Profesjonalne ramiona studyjne PSA1+ oraz adapter Interview GO są teraz dostępne w wersjach: czerwonej, niebieskiej, pomarańczowej, różowej, fioletowej i zielonej. To nie tylko funkcjonalne narzędzia, ale też mocny element wizualnej tożsamości studia.

Premiera: Interview Micro

Wraz z startem Bright Friday debiutuje Interview Micro – nowy adapter ręczny, który zamienia każdy nadajnik Wireless Micro w ergonomiczny mikrofon do wywiadów i nagrań terenowych. Urządzenie pojawia się w kolorach blue, red, orange, a także klasycznej czerni i bieli, idealnie pasując do nowych wariantów Wireless Micro.

To propozycja dla twórców, którzy potrzebują mobilności, wygody i spójnego wizualnie zestawu.

Wsparcie twórców w centrum uwagi

Bright Friday to nie tylko promocje – to także kolejny element szerszej strategii marki. RØDE podkreśla, że akcja wpisuje się w filozofię wspierania twórców, podobnie jak ogólnoświatowy konkurs RØDE Creator of the Year Awards, którego tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni już za dwa dni.

Kiedy i gdzie?

Promocja Bright Friday potrwa od 18 listopada do 16 grudnia 2025 (AEDT). Kolorowe warianty PSA1+, Interview Micro i Interview GO są dostępne już teraz.

Więcej informacji oraz pełna oferta: rode.com/bright-friday.