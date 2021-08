Sprawdź, jakimi urządzeniami można sterować z poziomu telefonu?

Sterowanie różnymi urządzeniami z poziomu telefonu to coraz częściej pojawiająca się opcja w nowoczesnych urządzeniach. Pozwala na znacznie szybsze wykonanie niektórych zadań, a nawet na zarządzanie urządzeniami wtedy, gdy przebywamy całe setki kilometrów dalej. To rozwiązanie idealne – zwłaszcza dla tych, którzy często wyjeżdżają i chcieliby mieć wszystko na oku i w zasięgu jednego rozkazu.

Kamery i systemy bezpieczeństwa

Pierwszymi urządzeniami, o jakich musimy sobie powiedzieć, są z pewnością kamery oraz urządzenia, które z nimi współpracują, gwarantujące bezpieczeństwo całego domu. Innowacyjne kamery wyposażone są często we własne aplikacje, w których można zarządzać dosłownie każdym ich działaniem.

Jak działają nowoczesne kamery? Znajduje się tam między innymi możliwość podglądania w trybie “na żywo” wszystkiego, co dzieje się w zasięgu urządzenia. Co więcej, obraz zostaje przechwycony i nagrany, więc również w późniejszym terminie możemy sprawdzić, co się wydarzyło i w razie czego posiadamy jasny dowód na to, czy ktoś zawinił.

Kamery połączone z systemami bezpieczeństwa pozwalają także na automatyczne ostrzeganie o potencjalnym zagrożeniu. Kiedy w ich zasięgu pojawia się nieoczekiwany ruch lub dźwięk, mogą wysyłać powiadomienie na telefon właściciela oraz włączać ostrzegawcze, potencjalnie odstraszające światło. Regulując tę funkcję za pomocą aplikacji mamy jednocześnie pewność, że działa ona wyłącznie wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebna.

Systemy ogrzewania oraz klimatyzacji

Kolejne urządzenia, którymi można zarządzać z poziomu telefonu, to między innymi klimatyzatory, kaloryfery czy też światła. Pierwsze i drugie często połączone są w jeden inteligentny system, który pozwala na swobodną zmianę temperatury domu zgodnie z oczekiwaniami i panującą porą roku. Dzięki możliwości zdalnego ustawienia pożądanej temperatury, możemy przygotować dom na swój przyjazd i wejść prosto do wnętrza, które jest przyjemnie schłodzone lub ogrzane.

Jeszcze więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie intely.pl, gdzie znajdziesz między innymi dokładniejsze informacje na temat tego, jak działa smart home. Wystarczy, że zajrzysz do wpisu pt. “Sterowanie oświetleniem przez telefon. Czy jest możliwe?”.

Systemy ogrodowe

Nawadnianie ogrodu to często nie lada wyzwanie, zwłaszcza wówczas, gdy teren jest dość spory, a nasz czas ograniczony. Podlewanie ogrodu musi bowiem odbywać się w odpowiednich, bezpiecznych dla roślin godzinach.

Również w tym przypadku z pomocą może przyjść smart home i funkcje telefoniczne. Dzięki nim zaprogramujemy, kiedy mają się włączyć systemy nawadniania i w jaki sposób mają pracować. To rozwiązanie pozwoli nam opiekować się ogrodem wokół domu nawet wówczas, gdy wyjechaliśmy na wakacje: aplikacja smart home umożliwi bowiem zmianę planu, jego wyłącznie lub włączenie w zależności od potrzeb.

A jakie korzyści dla samego ogrodu przyniesie nawadnianie sterowane elektronicznie? Sprawdź na stronie ladytech.pl w srtykule temu poświęconym: “System nawadniania ogrodu – z czego powinien się składać?”. Przy okazji dowiesz się, czego nie powinno zabraknąć w twoim ogrodzie.