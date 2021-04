Spotify prezentuje własnego asystenta głosowego

Nowoczesne usługi i gadżety bardzo często posiadają możliwość głosowego sterowania ich pracą, najczęściej poprzez Asystenta Google, Alexę lub Siri. Spotify poszło o krok dalej – do aplikacji mobilnej na iOS i Androidzie trafił dedykowany asystent.

Aby uruchomić głosowego asystenta Spotify, należy najpierw dać aplikacji dostęp do mikrofonu na urządzeniu mobilnym – jeśli otrzymamy stosowną aktualizację, program sam nas o tym poinformuje. Gdy usługa będzie aktywna, wystarczy powiedzieć słowa „Hej, Spotify” i poprosić o odtworzenie konkretnego utworu, płyty lub playlisty. Trzeba zaznaczyć, że funkcja ta działa tylko i wyłącznie w aplikacji, a nie w całym systemie operacyjnym – nie ma możliwości przywołania asystenta w momencie, gdy apka pracuje w tle lub telefon jest zablokowany.



Stworzenie nowego, tak sytuacyjnego asystenta głosowego może wydawać się co najmniej dziwne, ale najprawdopodobniej nie jest on projektowany z myślą o aplikacji mobilnej. Od pewnego czasu Spotify pracuje nad własnym streamerem samochodowym, noszącym roboczą nazwę „rzecz do auta” – w tego typu urządzeniu sterowanie głosowe na pewno się przyda. Niewykluczone, że serwis streamingowy w przyszłości zdecyduje się na stworzenie kolejnych akcesoriów, które będą kompatybilne z jego autorskim asystentem.