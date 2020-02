Spotify odświeża wygląd aplikacji

Spotify nie przestaje udoskonalać swojej aplikacji. Ledwie kilka tygodni temu serwis streamingowy odświeżył wygląd zakładki z podcastami, a już przygotowuje się do kolejnych zmian. Na pierwszy ogień pójdzie wersja na iOS.

Aktualizacja skupia się na uproszczeniu interfejsu użytkownika. Wszystkie akcje dotyczące danego utworu – polubienie go, dodanie do playlisty czy pobranie do słuchania offline – zostały umieszczone na specjalnym pasku umieszczonym w centralnej części ekranu. Dzięki temu będą one łatwiej dostępne podczas obsługi apki jedną dłonią. Przycisk odtwarzania został natomiast zastąpiony zieloną strzałką z symbolem losowego wybierania utworów, który ułatwi wybór tego sposobu słuchania.

Zmiany dotyczą także wyświetlania piosenek – w niemal każdym trybie będzie im towarzyszyła okładka płyty, z której pochodzą (jedynym wyjątkiem będzie widok albumu), a umieszczone koło niej serduszko wskaże utwory, które polubiliśmy. Według Spotify ma to ułatwić dostęp do ulubionych utworów.

Nowy interfejs trafi na razie jedynie do wersji na iOS – w ciągu kilku najbliższych dni powinni go zobaczyć wszyscy użytkownicy, zarówno ci korzystający z darmowej wersji Spotify, jak i abonenci Premium. Serwis streamingowy obiecuje, że już wkrótce zmiany pojawią się także w aplikacji na Androida, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi.