Spotify odświeża wygląd aplikacji desktopowej

Spotify idzie do przodu: tylko w tym roku serwis streamingowy wszedł na wiele nowych rynków i ogłosił uruchomienie usługi Spotify Hi-Fi. Nie zapomina on także o dotychczasowych klientach: aplikacja w wersji na komputery i przeglądarkę doczekała się nowego wyglądu.

Spotify na pecety, macOS i w wersji przeglądarkowej ma teraz przypominać aplikację mobilną: program będzie bardziej intuicyjny w obsłudze, przejrzystszy i przyjemniejszy dla oka. Nowy design idzie w parze ze zmianą sposobu obsługi playlist: teraz będziemy mogli ustawiać ich opisy, przeciągać utwory do istniejących list odtwarzania oraz wyszukiwać piosenki, które chcemy do nich dodać, bezpośrednio z ekranu tworzenia playlisty. Ponadto słuchacze otrzymają szereg nowych narzędzi sortowania utworów znajdujących się w ich bibliotece, co da im większą kontrolę nad odtwarzaną zawartością, a funkcja wyszukiwania została przeniesiona do menu z lewej strony.



Odświeżona została także funkcja ściągania utworów do słuchania ich offline. Jest ona dostępna tylko dla subskrybentów Spotify Premium, a żeby z niej skorzystać, wystarczy wcisnąć ikonkę znajdującą się tuż przy przycisku odtwarzania playlisty – poprzednio wymagało to uruchomienia kontekstowego menu. Serwis dodał również obsługę aplikacji za pomocą skrótów klawiszowych; aby zobaczyć ich pełną listę, użytkownicy pecetów mogą wcisnąć CTRL+?, a osoby korzystające z macOS – Command+?.



Spotify zapowiada, że funkcje będą stopniowo udostępniane użytkownikom w ciągu kilku następnych tygodni. Nowa wersja aplikacji dostępna jest już w Windows Store i Epic Games Store, a także w przeglądarce.