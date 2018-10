Soundbary zastąpiły kina domowe

Dane rynkowe wskazują, że soundbary na dobre rozgościły się w naszych domach. W 2018 roku w miesiącach styczeń-sierpień, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego sprzedaż soundbarów wzrosła ilościowo o 36% i wartościowo o 42%[1]. Złożone zestawy głośników połączonych gąszczem przewodów już odeszły do lamusa, ustępując miejsca bezprzewodowym, znacznie smuklejszym i bardziej kompaktowym urządzeniom. Według szacunków firmy Samsung sprzedaż soundbarów w Polsce w 2018 roku powinna przekroczyć 180 tysięcy sztuk.

Rosnąca popularność soundbarów to efekt kilku czynników. Przede wszystkim urządzenia tego typu oferują więcej niż standardowe kino domowe. Dziś nie jest to tylko dodatek do telewizora, ale także sprzęt, który z powodzeniem zastąpi inne urządzenia audio. Dzięki łączności bezprzewodowej, muzykę można odtworzyć z urządzeń mobilnych. W czasach, kiedy streaming muzyki jest jedną z najpopularniejszych form dostępu do treści audio, ma to kluczowe znaczenie. Z kolei soundbar podłączony do telewizora spotęguje wrażenia podczas oglądania filmów, koncertów czy wydarzeń sportowych, a także w trakcie gry na dużym ekranie.

Gdy mniej znaczy więcej

Jakość brzmienia, jaką oferują soundbary, dla wielu może być pozytywnym zaskoczeniem. Niewielka i kompaktowa konstrukcja nie jest dziełem przypadku. To efekt pracy ekspertów z Samsung Audio Lab, testujących nowe technologie i rozwiązania konstrukcyjne, które przekładają się na wrażenia użytkowników.

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, zróżnicowanych pod względem ceny, parametrów i konstrukcji. I tak na przykład model Samsung HW-NW700 wyróżnia się minimalistyczną konstrukcją typu „One body”. Dzięki temu urządzenie zajmuje mało miejsca, a umieszczony z tyłu specjalny uchwyt pozwala na powieszenie go na ścianie bezpośrednio pod telewizorem. To idealne rozwiązanie do niewielkich, minimalistycznych przestrzeni. Z kolei tegoroczny model Samsung HW-N650 oferowany jest w zestawie z zewnętrznym bezprzewodowym subwooferem, który pozwoli spotęgować wrażenia dźwięku przestrzennego, ale bez konieczności ukrywania uciążliwych przewodów. Jest to pierwszy model w ofercie producenta wyposażony w technologię Samsung Acoustic Beam, która zapewnia panoramiczne wrażenia audio. Dźwięk wydobywa się przez precyzyjnie rozmieszczone dodatkowe otwory, które umieszczono w górnej części listwy dźwiękowej. Dzięki temu oglądając mecz czy wyścigi, widzowie poczują się niemal jak na trybunach.

Dużą zaletą soundbarów jest także sposób ich podłączenia. Większość z nich można połączyć zarówno z telewizorem, jaki i urządzeniami mobilnymi bezprzewodowo – przez Wi-Fi lub Bluetooth. Dzięki temu nie trzeba już specjalnie projektować domowej przestrzeni i planować z wyprzedzeniem, jak ukryć przewody, tak by cieszyć się dobrą jakością dźwięku. Idąc dalej, po wstępnej konfiguracji soundbarem można sterować pilotem, który jest oferowany wraz z telewizorem (np. QLED TV), a także z poziomu smartfona. To kolejne ułatwienie dla użytkowników, którzy cenią sobie komfort i łatwość obsługi, a także płynną współpracę między urządzeniami.

Koncertowa jakość dźwięku

Najbardziej wymagający fani dźwięku mogą liczyć na rozwiązania, które przyprawią ich o dreszcze. Opracowane we współpracy z firmą Harman Kardon soundbary premium HW-N950 i HW-N850 oferują niezwykle realistyczny przestrzenny efekt dźwiękowy, który osiągnięto m.in. dzięki technologii Dolby Atmos oraz DTS:X. Widzowie poczują się niczym na sali kinowej, a dźwięk otoczy ich z każdej strony. Technologie i rozwiązania wspierające dźwięk przestrzenny dostępne są także w innych modelach. Na przykład w soundbarach HW-N650 i HW-NW700 dostępny jest system Surround Sound Expansion, który pozwala rozszerzyć optymalny obszar odsłuchu.

Specjalnie dla graczy

Poza niepowtarzalnymi efektami dźwiękowymi podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki, w tym roku Samsung po raz pierwszy zaproponował soundbar zoptymalizowany pod kątem graczy konsolowych. Mowa o modelu HW-N650, który jest wyposażony w dedykowany tryb Gra. Gdy konsola podłączona jest do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI, ten dedykowany tryb uruchomi się automatycznie, wraz z włączeniem urządzenia. Zastosowana technologia Acoustic Beam, dzięki wykorzystaniu dodatkowych 56 otworów (po 28 z każdej strony), pozwoli osiągnąć niemal rzeczywiste wrażenia dźwiękowe, a gracz przeniesie się w centrum wydarzeń.

Nowoczesne soundbary to urządzenia wielofunkcyjne, które, gdy trzeba, spotęgują wrażenia podczas oglądania, ale sprawdzą się także świetnie jako domowy sprzęt audio, zastępując zewnętrzne głośniki. Ogromny wybór modeli oraz ich różnorodność sprawiają, że każdy bez problemu dobierze rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb oraz wielkości mieszkania.

[1] W oparciu o dane firmy badawczej GfK Polonia.