Sony wprowadza nowe słuchawki WH1000XM5 z wiodącym na rynku systemem redukcji hałasu￼

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu nowych słuchawek bezprzewodowych z systemem redukcji hałasu z nagradzanej serii 1000X: WH-1000XM5.

Słuchawki WH-1000XM5 otrzymały najbardziej zaawansowany system redukcji hałasu firmy Sony. Dwa procesory kontrolujące pracę ośmiu mikrofonów radykalnie redukują hałas w paśmie średnich i wysokich częstotliwości, a funkcja Auto NC Optimizer automatycznie optymalizuje redukcję hałasu odpowiednio do otoczenia. Jeśli zatem użytkownik chce w spokoju popracować w gwarnej kawiarni lub zrelaksować się w czasie jazdy do pracy, słuchawki WH-1000XM5 stworzą mu odpowiednie warunki do słuchania.

Zintegrowany procesor V1 w słuchawkach WH-1000XM5 uwalnia cały potencjał procesora redukcji hałasu Sony QN1 HD. Słuchawki WH-1000XM5 wyznaczają także nowy standard jakości dźwięku. Specjalnie zaprojektowany 30-milimetrowy przetwornik akustyczny z lekką, sztywną kopułką zawierającą kompozyt z włókna węglowego zwiększa czułość w paśmie tonów wysokich, by dźwięk brzmiał bardziej naturalnie.

Słuchawki obsługują dźwięk o wysokiej rozdzielczości, a popularny na rynku kodek Sony LDAC pozwala słuchać go nie tylko przy połączeniu przewodowym, lecz także bezprzewodowo. System DSEE Extreme, interpolujący w czasie rzeczywistym muzykę z plików cyfrowych, przywraca natomiast brakujące tony wysokie utracone w procesie kompresji i zapewnia słyszalność wszystkich szczegółów, jakie wykonawca zawarł w odtwarzanych utworach.

Nowe słuchawki otrzymały certyfikat 360 Reality Audio, co oznacza, że podczas słuchania muzyki tworzą intensywne, spersonalizowane wrażenia przestrzenne.

Słuchawki WH-1000XM5 umożliwiają rozmawianie przez telefon naprawdę w każdym miejscu. Aby dokładnie zidentyfikować głos użytkownika, technologia Sony Precise Voice Pickup wykorzystuje cztery mikrofony kształtujące wiązkę i oparty na sztucznej inteligencji algorytm redukcji zakłóceń. Nowo opracowana konstrukcja osłabia natomiast dźwięki powodowane przez wiatr w czasie rozmów przez telefon.

Nowa, całkowicie bezgłośna konstrukcja z bezstopniowym suwakiem jest wykończona również nowo opracowaną, syntetyczną skórą. Materiał ten dobrze przylega do głowy i blokuje hałas z zewnątrz, nie uciskając uszu.

Nowe słuchawki mogą być sparowane przez Bluetooth z dwoma urządzeniami równocześnie. Oznacza to, że gdy zadzwoni telefon, automatycznie zostanie on rozpoznany i wybrany jako źródło dźwięku. Użytkownik może przełączać aktywne urządzenie, naciskając przycisk.

Słuchawki WH-1000XM5 pracują na akumulatorze aż przez 30 godzin. Dzięki technologii USB Power Delivery (PD) krótkie, zaledwie 3-minutowe ładowanie zapewnia zapas energii na maksymalnie 3 godziny słuchania. Model jest dostarczanewz wygodnym, składanym etui. Możliwość zmniejszenia jego grubości oznacza, że łatwiej będzie go schować w podróży.

WH-1000XM5 będą dostępne w kolorze czarnym i platynowosrebrnym, a ich sprzedaż rozpocznie się w końcu maja 2022 r. Ich estymowana cena powinna wynieść ok. 2 000 PLN.