￼Pyrkon 2022

Już w czerwcu tego roku powraca jedna z największych europejskich imprez dla fanów fantastyki w swojej jubileuszowej XX edycji! Pyrkon to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, którzy uwielbiają gry, kochają filmy, odprężają się przy komiksach i dobrej książce. Festiwal fantastyki zapewnia aż 56 godzin niekończących się atrakcji. W 2019 roku aż 120 000 osób spędziło niezapomniany czas na Pyrkonie, a łączna, zawrotna liczba sprzedanych biletów sięgnęła 52 000.

Specjalnie z myślą o wszystkich fanach stworzone zostanie mnóstwo prelekcji i setki genialnych punktów programu Pyrkonu. Festiwal przyciąga swoimi licznymi wystawami wszystkich miłośników gier, dla których przygotowane zostaną niezwykłe wystawy, wioski w atmosferze fantastyki oraz ekscytujące spotkania z twórcami z całego świata. Pyrkon to również idealne miejsce, by zaopatrzyć się w gadżety z niemal każdego uniwersum oraz rękodzieła od aż 280 wystawców!

Czerwiec podczas Pyrkonu obfitować będzie w wypełnione po brzegi sale warsztatowe, wykładowe oraz wystawowe. Nie zabraknie fantastycznych spektakli teatralnych, wyjątkowych pokazów i koncertów. Pyrkon to również niezwykle prestiżowy konkurs Maskarada, dedykowany wszystkim fanom cosplay’u. To właśnie tu każdy uczestnik spotkać może swoich ulubionych twórców książek, komiksów, gier i RPG. Tuż obok przechadzać będą się lubiani influencerzy i aktorzy.

Bądź sobą, realizując swoje pasje i zainteresowania w stroju prosto z Hogwartu, Sagi Wiedźmina, świata Pokemonów, uniwersum DC lub Gwiezdnych Wojen. To właśnie tu zaprezentujesz swoje niezwykłe umiejętności, dołączysz do wyjątkowej grupy osób, które podzielają Twoje hobby. Spędź niezapomniane chwile w gronie rodziny, znajomych lub nawiązuj nowe znajomości właśnie na Pyrkonie! Ogromnym atutem Festiwalu Fantastyki jest zapewnianie uczestnikom maksimum bezpieczeństwa i ciepłej, rodzinnej atmosfery otwartości i radości.

Spełnienie marzeń każdego fana!

Na Pyrkonie spodziewaj się zawrotnych 75 000 m2 zapełnionych po brzegi ekscytującymi atrakcjami. 900 punktów programu wita z szeroko otwartymi ramionami również osoby anglojęzyczne! Setki wystawców oferować będzie wyjątkowe figurki, wciągające gry, akcesoria, gadżety, wyroby rękodzielnicze, niespotykaną biżuterię i wiele, wiele więcej fantastycznych artykułów dedykowanych każdemu z fanów!

Ostatnie edycje obfitowały w takich gości jak między innymi:

Graham Masterton – twórca horrorów,

Jarosław Grzędowicz – tłumacz komiksów, pisarz z gatunku fantastyki,

Dmitry Glukhovsky – autor postapokaliptycznej powieści „Metro 2033”,

Peter Watts – pisarz S-F,

David Weber – autor łączący w niezwykły sposób naukę i technologię z magią fantastyki,

Jacek Dukaj – dryfujący między S-F a konwencją fantasy.

Gwiazdy fantastyki wezmą udział w sesji Q&A ze swoimi fanami! Na każdego uczestnika czekać będzie całodobowy Games Room, czyli niezwykła, darmowa wypożyczalnia planszówek, wyposażona w setki pozycji. Wypożyczaj, graj, ucz się bez granic! Dla tych, którzy wolą gry na konsolę, Pyrkon przygotuje specjalną Strefę Gier Video, która oferuje nowe i klasyczne utwory, turnieje graczy, showroomy, strefę Retro Games i Indie Games. Zanurz się w świecie fantastycznych wiosek, by wykonać pamiątkowe zdjęcia i obejrzeć genialne stroje. Całą dobę funkcjonować będzie również Strefa Fabularna dla miłośników LARPów i sesji RPG. Przeżyj niezwykłą rozgrywkę prowadzoną przez Dyżurnych Mistrzów Gry!

Świat fantazji dla dzieci!

Pyrkon to miejsce, gdzie również najmłodsi wejdą w wyjątkowy świat fantastyki. Festiwal przygotowuje Strefę Dziecięcą dla wszystkich, którzy nie ukończyli jeszcze 12 roku życiu. Punkt jest otwarty dla rodziców z dziećmi oraz najmłodszych, którzy mogą spędzić tu czas samodzielnie! Każdy opiekun może bezpiecznie zostawić malucha pod okiem doświadczonej obsługi Pyrkonu. Wystarczy, żeby rodzic zarejestrował dziecko poprzez wypełnienie specjalnego Formularza Rejestracji Uczestnika.

Strefa Dziecięca to liczne warsztaty, niezwykłe konkursy, interesujące prelekcje i spotkania z ulubionymi twórcami. Organizatorzy z myślą o dzieciach zapraszają gości specjalnych takich jak pisarze literatury dla najmłodszych i ilustratorów bajek. Maluchy będą zachwycone zajęciami tanecznymi i wieloma projekcjami filmowymi. Każde dziecko będzie mogło wziąć udział w wystawach interaktywnych, ciekawych pokazach i fascynujących eksperymentach. Dla małych uczestników przygotowana zostanie Świetlica Fantastyczna bogata w klocki, gry planszowe i basen z kulkami. Wyjątkowa Strefa Malucha zaś to miejsce dostosowane do potrzeb dzieci do lat 4. Każdy rodzic znajdzie tu przewijak i pomoc doświadczonych Wolontariuszy-Gżdaczy oraz Animatorów. Żaden opiekun nie będzie musiał rezygnować z wejścia w świat fantastyki z uwagi na małą pociechę.

Czas zwiedzać, uwieczniać na zdjęciach, zbierać pamiątki i niezwykłe wspomnienia stworzone przez Pyrkon dla wszystkich, którzy kochają niezwykłość, magię i niesamowite postacie! Bilety do nabycia na eBilet.pl