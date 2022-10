Sony wprowadza najmniejsze na świecie laserowe projektory 3LCD

Frma Sony zaprezentowała właśnie dwa najmniejsze na świecie projektory laserowe 3LCD WUXGA: VPL-PHZ61 i VPL-PHZ51, które łączą zaawansowane cechy użytkowe z dużą jasnością i elastycznymi możliwościami montażu. Urządzenia są znakomitym wyborem do różnych zastosowań w biurach, edukacji, muzeach i centrach rozrywkowych.

Projektory VPL-PHZ61 i VPL-PHZ51 są kompaktowe i łatwe do montażu sufitowego w salach konferencyjnych i klasach. Oferują przesunięcie obiektywu w pionie rzędu +55%, co stanowi największą wartość wśród produktów z niewymienną optyką. Oba modele wyróżnia wyrafinowane wzornictwo i imponująca jasność: 6 400 lumenów (7 000 lumenów na środku) w przypadku projektora VPL-PHZ61 oraz 5 300 lumenów (5 800 lumenów na środku) w przypadku projektora VPL-PHZ51. Urządzenia wyświetlają krystalicznie czysty obraz, nawet w dobrze oświetlonych aulach i salach konferencyjnych, dzięki czemu usprawniają współpracę i ułatwiają komunikację.

Dzięki opracowanej przez Sony technologii Reality Creation służącej do przetwarzania, mapowania i analizy sygnału w czasie rzeczywistym projektory generują ostre i wyraźne obrazy, umożliwiające efektywną prezentację i wyświetlanie treści. Oba nowe modele obsługują sygnały wejściowe 4K 60p, co zapewnia zgodność, ze źródłami obrazu 4K. Wygląda on jeszcze lepiej dzięki technologii Reality Creation, która zwiększa ogólną ostrość, rozdzielczość i jakość wyświetlanych filmów, grafiki i napisów. Projektory nie wymagają skalera, podczas stosowania z innymi urządzeniami 4K, a ponadto obsługują funkcję Deep Colour złącza HDMI oraz standard HDCP 2.3. Nowa funkcja Reality Text poprawia również czytelność liter i precyzję linii podczas prezentacji z dużą ilością tekstu.

Projektory oferują zaawansowane, inteligentne ustawienia, które optymalizują parametry urządzenia odpowiednio do środowiska pracy. Nowa funkcja Bright View pozwala utrzymać kontrast i intensywność barw w jasnych pomieszczeniach. Kolejną nowością jest funkcja Ambiance, która mierzy jasność w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowuje ustawienia funkcji Bright View, wzmocnienia kolorów i funkcji Reality Creation. Dodatkowo we wprowadzanych modelach wykorzystano nowy materiał filtra, który eliminuje potrzebę czyszczenia przy użytkowaniu w klasach i salach konferencyjnych.

Modele VPL-PHZ61 i VPL-PHZ51 będą dostępne na początku 2023 roku.