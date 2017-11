Skype znika z chińskich sklepów z aplikacjami

Z chińskiego rynku znikają kolejne programy i aplikacje. Za Facebookiem, WhatsAppem i Instagramem podążył również Skype. Aplikacja została usunięta z oficjalnego chińskiego AppStore’a. Nie można jej także znaleźć w ofercie lokalnych sklepów z aplikacjami na Androida.

Przyczyną usunięcia aplikacji z AppStore była niezgodność Skype’a z nowym prawem zakazującym korzystania z aplikacji VoIP w Państwie Środka. Obostrzenie to dotknęło wszystkich zewnętrznych programów do prowadzenia rozmów przez internet. Aplikacja zniknęła też z lokalnych chińskich serwisów oferujących aplikacje na Androida – w Chinach nie funkcjonuje oficjalny Sklep Play. Co ciekawe, ze Skype’a można ciągle korzystać, o ile został on uprzednio zainstalowany na urządzeniu. Zniknięcie aplikacji ze sklepów uniemożliwia natomiast doładowywanie środków pieniężnych na rozmowy.

Aplikacje, które nie wymagają podania swoich prawdziwych danych i wyposażone są w wewnętrzny system szyfrowania, są usuwane z chińskich sklepów jedna po drugiej. Taki los spotkał chociażby Gmaila, Twittera i Facebooka, a ostatnio – WhatsAppa. Rząd walczy również z sieciami VPN, które mogły służyć jako narzędzie obejścia cenzury.