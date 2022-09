Sony wprowadza kompaktowy smartfon klasy premium Xperia 5 IV dla twórców i odbiorców treści

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek smartfona Xperia 5 IV, pozwalającego utrwalać ważne chwile w formie pięknych obrazów. Nowy model ma wiele zaawansowanych cech flagowego smartfona Xperia 1 IV, od którego różni się jednak kompaktową konstrukcją.

Jako pierwszy smartfon z serii Xperia 5 został wyposażony w takie funkcje jak systemy Real-time Eye AF i śledzenia w czasie rzeczywistym do robienia portretów wszystkimi obiektywami, 12‑megapikselowy przedni aparat rejestrujący autoportrety i filmy w słabym oświetleniu, platforma BRAVIA CORE for Xperia oraz funkcje ładowania bezprzewodowego i udostępniania baterii (czyli tzw. odwrotnego ładowania bezprzewodowego). Najnowszy chipset i wydajna bateria o pojemności 5 000 mAh pozwalają przez cały dzień tworzyć imponujące treści i wygodnie je udostępniać lub transmitować strumieniowo.

Smartfon Xperia 5 IV jest wyposażony w technologie pochodzące z flagowego modelu Sony Xperia 1 IV i aparatów Alpha, takie jak Eye AF czy śledzenie obiektu. Połączono je z kompaktową konstrukcją, aby użytkownik mógł uchwycić każdy szczególny moment. Przetworniki obrazu we wszystkich trzech obiektywach obsługują odczyt 120 klatek na sekundę. Pozwala to nagrywać sceny z życia w jakości 4K 120 kl./s i odtwarzać je w zwolnionym tempie (do 5 razy). Funkcja Videography Pro umożliwia natomiast transmisje na żywo do serwisów transmisji strumieniowej. Z myślą o nagrywaniu autoportretów filmowych i wideoblogów udoskonalono przedni aparat. Jego 12‑megapikselowa matryca pozwala rejestrować obraz 4K HDR o niezwykłej skali kontrastów i uzyskać wyraźne autoportrety w trudnych warunkach, takich jak intensywne odblaski czy słabe oświetlenie. W połączeniu z monitorem do vlogowania (XQZ-IV01, sprzedawanym oddzielnie) smartfon Xperia 5 IV tworzy zestaw do produkcji wideoblogów, który ułatwia opowiedzenie historii i zapewnia dodatkowe możliwości twórcze. Nowy model może również pełnić funkcję zewnętrznego monitora, a po podłączeniu aparatu bezlusterkowego (takiego jak aparaty z serii α) pozwala przesyłać wysokiej jakości obraz z aparatu α i kontrolować go na wyświetlaczu.

Xperia 5 IV ma 6,1-calowy wyświetlacz OLED HDR FHD+ 21:9, do 50% jaśniejszy niż w poprzednim modelu z serii 5. Lepszy obraz to także wynik działania technologii Real Time HDR Drive, która rekonstruuje i płynnie wyświetla przejścia tonalne w prześwietlonych i niedoświetlonych fragmentach obrazu. Dzięki tym ulepszeniom zawartość ekranu pozostaje wyraźnie widoczna nawet w jasnych miejscach na świeżym powietrzu. Całości dopełnia wciągający, kinowy dźwięk Dolby Atmos — owoc współpracy z Sony Pictures Entertainment. Można go uzyskać zarówno w słuchawkach, jak i z pełnowymiarowych głośników stereofonicznych. Użytkownicy aplikacji BRAVIA CORE for Xperia w smartfonie Xperia 5 IV mogą przebierać wśród setek nowych i klasycznych filmów z katalogu Sony Pictures Entertainment i oglądać je w wysokiej jakości na panoramicznym wyświetlaczu o proporcjach 21:9. Oferta obejmuje również zakulisowe materiały Studio Access i tytuły z kolekcji IMAX Enhanced. Dodatkowym walorem jest dźwięk DTS.

Bateria ma pojemność 5 000 mAh, a w utrzymaniu jej dobrego stanu nawet przez 3 lata pomaga funkcja adaptacyjnego ładowania. W razie potrzeby ładowarka XQZ-UC1 w 30 minut ładuje baterię nawet do 50%. Xperia 5 IV jest również przystosowana do ładowania bezprzewodowego. Xperia 5 IV usatysfakcjonuje miłośników dźwięku o wysokiej rozdzielczości i nagrań w formacie Sony 360 Reality Audio. Zapewnia wyjątkową jakość zarówno użytkownikom słuchawek przewodowych podłączonych do gniazda audio 3,5 mm, jak i słuchawek bezprzewodowych. System DSEE Ultimate i kodek LDAC sprawiają, że nawet muzyka z serwisów streamingowych brzmi jak dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Obsługiwany jest również najnowszy kodek Bluetooth LE Audio.

Nowa aplikacja Music Pro w smartfonie Xperia 5 IV pozwala dokonywać nagrań o profesjonalnej jakości. Po przesłaniu dźwięku do chmury technologia Sony do separacji źródeł dźwięku usuwa zewnętrzne zakłócenia i odtwarza delikatne dźwięki w wysokiej jakości. W rezultacie nagranie brzmi tak, jak gdyby powstało z użyciem profesjonalnego sprzętu w studiu. Funkcja Music Pro pozwala również rozdzielić wokal i dźwięk gitary akustycznej, a następnie miksować je w dowolnych proporcjach.

Szybkość, wydajność i niezawodność smartfona Xperia 5 IV umożliwiają rozgrywki mobilne na najwyższym poziomie. Dzięki wyświetlaczowi o natywnej częstotliwości 120 Hz i osłabianiu rozmycia ruchu z częstotliwością 240 Hz obraz gry jest płynny i wyraźny. Grę ułatwia także wykrywanie dotyku z częstotliwością 240 Hz. Dzięki nagrywaniu z prędkością do 120 kl./s można pokazać zwycięskie chwile w całej okazałości.

Z myślą o jeszcze większej twórczej swobodzie smartfon Xperia 5 IV jest doskonale zabezpieczony przed wodą i pyłem — spełnia wymogi stopnia ochrony IP65/68.​ Przód i tył wykonano z niezwykle wytrzymałego szkła Corning Gorilla Glass Victus.