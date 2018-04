YouTube Remix może zastąpić Muzykę Google Play

Usługa muzyczna Google zdobyła grono wiernych fanów, ale jest ono znacznie mniejsze, niż w przypadku konkurencyjnych aplikacji. Aby nawiązać walkę z gigantami rynku powstanie YouTube Remix, który najprawdopodobniej zastąpi pozostałe serwisy muzyczne Google, w tym Muzykę Play.

O planach powstania odświeżonego serwisu streamingowego Google wiadomo już od zeszłego roku. Nowa platforma ma łączyć ze sobą interfejs i funkcje Muzyki Play oraz bogaty katalog zawartości YouTube i podlegających mu usług dodatkowych, YouTube Music i YouTube Red. Wszystkie te aplikacje stworzą serwis o roboczej nazwie YouTube Remix. Ma on być przede wszystkim przyjazny nie tylko dla użytkowników, ale także dla artystów i twórców zawartości. Remix najprawdopodobniej zastąpi Muzykę Google Play i YouTube Music, chociaż krok ten nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Zmiana wejdzie w życie jeszcze w tym roku, ale zgodnie z zapowiedziami Google zostanie wprowadzona stopniowo, dając użytkownikom możliwość przyzwyczajenia się do nowej platformy.

Nie dziwi fakt, że Google zdecydowało się na stworzenie serwisu streamingowego pod marką YouTube, nawiązując tym samym do ogromnej popularności swojej platformy wideo. Połączenie strumieniowania muzyki i filmów może okazać się sporym sukcesem, ale aby zdobyć przewagę rynkową YouTube Remix będzie musiał zaoferować użytkownikom to, co najważniejsze: interesującą, najlepiej własną zawartość, której na YouTube Red i Muzyce Play jest jeszcze stosunkowo mało. Nieznana jest również wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z serwisu.