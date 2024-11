Sony wprowadza drugą generację flagowego pełnoklatkowego korpusu Alpha: α1 II

Sony zapowiada drugą generację swojego flagowego bezlustrowego korpusu z pełnoklatkową matrycą i wymiennymi obiektywami z rodziny Alpha. Nowy model α1 II został wyposażony w najnowszy procesor Sony wykorzystujący sztuczną inteligencję, przetwornik obrazu o efektywnej rozdzielczości około 50,1 megapiksela i migawkę niwelującą zniekształcenia. Umożliwia zdjęcia seryjne z szybkością do 30 klatek na sekundę bez zaników podglądu obrazu i ze śledzeniem AF/AE.

W porównaniu z poprzednim modelem poprawiła się czystość obrazu rejestrowanego przy średnich i wysokich czułościach. Procesor AI zapewnia zaawansowane, wspomagane przez sztuczną inteligencję rozpoznawanie obiektów, a w nowo dodanym trybie automatycznym samoczynnie wykrywa różnorodne obiekty. W korpusie α1 II pojawiły się ponadto innowacje z modelu α9 III, w tym funkcja wstępnego przechwytywania przez czas do jednej sekundy i udoskonalona, ergonomiczna konstrukcja. Nowy model zachował lekkość: waży tylko 743 gramy, będzie więc wygodny w użyciu w różnych zastosowaniach profesjonalnych.

Aby zapewnić wysoką rozdzielczość obrazu i szeroki zakres dynamiczny, korpus α1 II został wyposażony w pełnoklatkowy, warstwowy przetwornik obrazu CMOS Exmor RS o efektywnej rozdzielczości około 50,1 megapiksela oraz najnowszy procesor obrazu BIONZ XR. Obraz utrzymuje wysoką rozdzielczość nawet po przycięciu do formatu APS-C: ma wówczas 21 megapikseli.

W trybie zdjęć seryjnych aparat rejestruje do 30 klatek na sekundę bez zaników podglądu obrazu i ze śledzeniem AF/AE. Wyznaczanie parametrów AF/AE nawet 120 razy na sekundę daje możliwość śledzenia skomplikowanych ruchów. Dodano także wyczekiwaną funkcję wstępnego przechwytywania, która pozwala utrwalić obraz z okresu do jednej sekundy przed naciśnięciem przycisku spustu migawki, oraz funkcję tymczasowego zwiększania szybkości zdjęć seryjnych.

Korpus α1 II został wyposażony w procesor AI, a dzięki temu także w system AF z rozpoznawaniem w czasie rzeczywistym. Technologia ta szacuje postawę człowieka, co umożliwia błyskawiczną identyfikację głowy i tułowia. Dokładnie utrzymuje ostrość także na zwierzętach, ptakach, owadach i pojazdach. Całkowitą nowością jest automatyczny tryb pracy systemu AF z rozpoznawaniem w czasie rzeczywistym. Po jego włączeniu aparat samoczynnie identyfikuje typ rozpoznawanego obiektu.

W wielu zastosowaniach profesjonalnych pierwszorzędne znaczenie ma szybkość działania sprzętu. Z tego powodu korpus α1 II został wyposażony w migawkę niwelującą zniekształcenia. Równie ważny bywa niski poziom zakłóceń przy średniej i wysokiej czułości. Nowy model ma lepsze właściwości również w tym aspekcie: ogranicza ilość szumu i zapewnia czyste tło nawet podczas fotografowania sportów halowych, wymagających stosowania krótkich czasów migawki.

Znacznie lepiej działa stabilizacja obrazu. Obecnie jej efektywność podczas fotografowania osiąga 8,5 stopnia na środku kadru i 7,0 stopni na brzegach. Nowością jest także obsługa trybu „Aktywny dynamiczny” w czasie filmowania.

3,2-calowy monitor LCD ma system 4-osiowej regulacji pozycji, dzięki czemu łatwo dostosować go do każdej perspektywy. W porównaniu z modelem α1 poprawiła się ergonomia. Jest to wynik starannie przemyślanych zmian w uchwycie, przyciskach użytkownika i umiejscowieniu przycisku migawki.

Korpus α1 II jest dostarczany z nową, głęboką muszlą oczną (FDA-EP21). W zależności od własnych preferencji można nią zastąpić fabrycznie zainstalowaną na korpusie, standardową muszlę.

Do wyposażenia korpusu α1 II należy także ładowarka BC-ZD1 na dwa akumulatory NP-FZ100. Pełne, równoczesne ładowanie dwóch akumulatorów trwa 155 minut. W ofercie znajdzie się ponadto uchwyt pionowy VG-C5, pozwalający zwiększyć ergonomię i wydłużyć pracę na akumulatorach.

Z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują szybko, na bieżąco wysyłać obrazy, korpus α1 II jest wyposażony w złącze sieci przewodowej 2.5GBASE-T. Użytkownik może też podłączyć przenośny nadajnik do transmisji danych PDT-FP1 (sprzedawany oddzielnie), aby przesyłać rejestrowane dane przez szybką sieć komórkową 5G. Te zaawansowane funkcje łączności znacznie usprawniają pracę w zastosowaniach profesjonalnych, od przesyłania danych po tworzenie i rozpowszechnianie treści.

Rejestrowane dane można także automatycznie przesyłać do aplikacji Adobe Lightroom lub Google Drive za pośrednictwem serwisu chmurowego Sony Creators’ Cloud. Ułatwia to edycję materiału po zakończeniu zdjęć.

Nowy korpus α1 II będzie dostępny w sprzedaży od grudnia 2024 r.