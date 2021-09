Back 4 Blood – najnowszy zwiastun fabularny już dostępny

Wydawca Warner Bros. Games oraz Turtle Rock Studios przedstawiają najnowszy zwiastun nadchodzącej produkcji Back 4 Blood. Materiał wideo przybliża fabułę gry, w której czyściciele starają się odzyskać świat z rąk potwornych robaczywych.

W zwiastunie można zapoznać się z elementami narracyjnymi, które będą towarzyszyć graczom podczas ryzykownej kampanii. Zmotywowani przez nieustraszoną przywódczynię znaną jako „Mamuśka” – która nikomu się nie kłania i której niestraszne jest żadne wyzwanie – Sprzątacze są promykiem nadziei w walce ludzkości z zombie zainfekowanymi przez pasożytnicze robaki. Rodzaj ludzki stoi na pograniczu zagłady w starciu z hordami zainfekowanych stworzeń, które opanowały Ziemię. Tylko Czyściciele mogą powstrzymać falę zainfekowanych i zebrać pod swoją flagą tych, którzy chcą walczyć i odzyskać to, co do nich należało.

Back 4 Blood to kooperacyjna strzelanka zombie z widokiem pierwszoosobowym od twórców docenionej przez krytyków serii Left 4 Dead. Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę wymagającą refleksu oraz zróżnicowaną akcję, która z pewnością przypadnie graczom do gustu. Historia rozgrywa się po katastrofie, w wyniku której większość ludzkości została zabita albo zainfekowana przez pasożytnicze robaki. Grupa zahartowanych przez niewyobrażalne wydarzenia i walczących o uratowanie ludzkości weteranów apokalipsy – Czyścicieli – zamierza stawić czoła zainfekowanym potworom, zwanym „robaczywymi”, i odzyskać świat.

Gra będzie dostępna na platformach Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 oraz PlayStation 4 od 12 października 2021 r. Aby dowiedzieć się więcej o Back 4 Blood, odwiedź stronę www.Back4Blood.com lub dołącz do rozmów społeczności na Twitterze (@Back4Blood), Facebooku (Back4Blood), Instagramie (Back4Blood), Twitchu (Turtle Rock Studios), YouTube (Back4Blood) lub Discordzie (Turtle Rock Studios).