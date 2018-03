Geralt z Rivii zawalczy w SoulCalibur VI

Kolejna odsłona serii bijatyk nastawionych na walkę bronią białą może zdobyć wyjątkową popularność w naszym kraju. Dlaczego? Otóż do grona wojowników, którymi będziemy mogli zagrać w nadchodzącym tytule, dołączył Biały Wilk, Geralt z Rivii.

Pojawienie się wiedźmina w japońskiej bijatyce to efekt współpracy CD Projekt RED z międzynarodowym wydawcą gry, Bandai Namco, który wydaje również tytuły z serii SoulCalibur. W arsenale bohatera oczywiście znajdą się dwa miecze i niektóre znaki oraz mikstury. Oprócz postaci Geralta – przeniesionej właściwie żywcem z trzeciej części Wiedźmina – w grze znajdzie się również arena inspirowana wiedźmińską warownią Kaer Morhen ze specjalnym motywem muzycznym zaczerpniętym z tytułu CD Projekt RED.

Wiedźmin znajdzie się w szeregach wojowników znanego z poprzednich odsłon SoulCalibur oraz nowych postaci. Nie jest on pierwszą gościnną postacią, która dołączył do tego grona: przedtem w zmaganiach uczestniczyli m. in. Darth Vader, Yoda, Spawn czy Ezio z drugiej części Assassin’s Creed. SoulCalibur VI ukaże się w wersji na pecety, PS4 i Xboxa ONE jeszcze w tym roku. Polskim wydawcą gry będzie Cenega.