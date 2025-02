Kto sprzedaje najwięcej telewizorów na świecie?

Samsung po raz kolejny potwierdził swoją dominację w branży telewizorów. Według danych instytutu badawczego Omdia, w 2024 roku firma osiągnęła 28,3% udziału w globalnym rynku telewizorów, utrzymując pozycję lidera nieprzerwanie od 2006 roku.

Sukces Samsunga to wynik inwestycji w innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja oraz szeroka adaptacja kropek kwantowych w modelach OLED, Neo QLED i QLED. Klienci doceniają nie tylko nowoczesny design, ale także najwyższą jakość obrazu i dźwięku oraz funkcjonalność urządzeń. W Polsce marka pozostaje najchętniej wybieranym producentem telewizorów już od 20 lat.

– Samsung już od 19 lat może pochwalić się dominującą pozycją na globalnym rynku telewizorów, a to wszystko dzięki zaufaniu i wsparciu naszych klientów – podkreślił Hun Lee, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics. – Będziemy nadal kształtować przyszłość tej branży, oferując widzom produkty i rozwiązania, które uczynią ich życie jeszcze bardziej interesującym.

Samsung utrzymał przewagę w segmencie telewizorów premium oraz urządzeń o ultradużych przekątnych ekranu. W kategorii telewizorów powyżej 2500 USD marka zdobyła aż 49,6% udziału w rynku, a w segmencie modeli 75-calowych i większych – 28,7%.

Równie imponujące wyniki Samsung odnotował w sprzedaży telewizorów QLED i OLED. W 2024 roku sprzedał 8,34 miliona telewizorów QLED, zdobywając 46,8% udziału w tym segmencie. Modele OLED również cieszyły się dużym zainteresowaniem – sprzedaż wzrosła o 42%, osiągając poziom 1,44 miliona sztuk, co przełożyło się na 27,3% udziału w rynku.

Na targach CES 2025 Samsung zaprezentował Vision AI – nowatorską technologię opartą na sztucznej inteligencji, która analizuje preferencje użytkowników i dostosowuje do nich wyświetlane treści. To kolejny krok w kierunku personalizacji domowej rozrywki.

Dodatkowo firma rozszerzyła dostęp do platformy Art Store, umożliwiając użytkownikom telewizorów Neo QLED i QLED zakup cyfrowych dzieł sztuki – rozwiązanie to wcześniej było dostępne wyłącznie w modelach The Frame.

Bezpieczeństwo użytkowników telewizorów Samsung zapewnia platforma Knox Security, która chroni dane i urządzenia przed zagrożeniami cybernetycznymi. Technologia, początkowo opracowana dla smartfonów, została zaimplementowana również w telewizorach Smart TV, oferując dodatkową warstwę ochrony.