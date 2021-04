Sony: poznawcza rewolucja

Wyobraź sobie telewizor, który myśli tak jak ty. Nie, nie chodzi nam tutaj o systemy smart home – chociaż i o nich jeszcze wspomnimy – ale o sposób obróbki obrazu. Najnowsza linia Sony Bravia XR powstała właśnie z myślą o zapewnieniu nam realistycznych wrażeń wizualnych i dźwiękowych za pomocą algorytmów naśladujących pracę ludzkiego mózgu. Ponadto należące do niej telewizory zachwycają minimalistycznym designem, bogactwem profesjonalnych trybów pracy oraz przydatnymi funkcjami dla graczy i kinomanów. Zapraszamy w podróż po świecie, gdzie sztuczna inteligencja perfekcyjnie współpracuje z tą organiczną…

Mój przyjaciel AI

Nowoczesne systemy sztucznej inteligencji potrafią robić naprawdę niesamowite rzeczy – generować naturalnie wyglądające twarze, komponować muzykę, rozpoznawać gatunki zwierząt, czy nawet pisać poezję. Za tymi pozornie skomplikowanymi zadaniami stoją jednak dość proste algorytmy obliczeniowe, porównujące dane wejściowe z informacjami, które zostały im „wpojone” w trakcie ich budowania.

Sztuczna inteligencja działa zatem na zupełnie odmiennych zasadach niż ludzki mózg. Przykładowo, gdy obserwujemy jakąkolwiek scenę, nasz wzrok zdaje się naturalnie koncentrować na najważniejszych obiektach w zależności od kontekstu, natomiast algorytmy skupiają się osobno na ich kolorze, kontraście lub położeniu, ignorując ich wzajemne relacje. Właśnie dlatego stosowanie konwencjonalnej sztucznej inteligencji w obróbce obrazu nie zawsze się sprawdza – po prostu nie w każdej sytuacji podkreśla ona to samo, na co zwraca uwagę widz.

Rozwiązaniem tego problemu są algorytmy poznawcze, jak te zastosowane w linii Sony Bravia XR. Telewizory zostały wyposażone w procesor obrazu Cognitive Processor XR, którego działanie naśladuje naturalne procesy zachodzące w mózgu podczas oglądania dowolnej zawartości. Jego algorytmy dzielą ekran na kilkadziesiąt oddzielnych stref, a procesy inteligencji poznawczej potrafią jednocześnie analizować nawet kilkaset elementów danej sceny, zwracając uwagę na powiązania pomiędzy kolorami, kontrastami i dźwiękami.

Na podstawie tych obserwacji sztuczna inteligencja wybiera najbardziej istotne punkty w taki sam sposób, w jaki podświadomie robimy to sami. Każdy istotny obiekt jest następnie wyostrzany tak, by płynnie wpasował się w resztę sceny. To przełomowe rozwiązanie, które nigdy przedtem nie było stosowane w komercyjnie dostępnych telewizorach.

Synteza i analiza

Cognitive Processor XR bada obraz pod kątem różnych czynników. Technologia XR Contrast została stworzona po to, by zapewnić wyraziste odwzorowanie kontrastów, zaś XR Motion Clarity skupia się na analizie poruszających się obiektów, co pozwala uzyskać wrażenie płynnego ruchu bez rozmycia krawędzi ruchomych elementów.

Do uzyskania realistycznych barw wykorzystywane są natomiast algorytmy XR Triluminos Pro, poszerzające dostępną paletę kolorów i dbające o odwzorowanie wszystkich pośrednich odcieni. Analityczne umiejętności Cognitive Processor XR przydają się także podczas oglądania skalowanej zawartości – technologia XR Upscaling potrafi z dużą dokładnością uzupełnić brakujące szczegóły, zapewniając niezwykłą ostrość i naturalność obrazu.

Podczas oglądania filmu lub gry liczą się jednak nie tylko wrażenia wizualne, ale także dźwiękowe. Cognitive Processor XR został wyposażony w szereg algorytmów obróbki dźwięku. Technologia XR Sound Position sprawia, że wszystkie odgłosy zdają się dobiegać zza obrazu i doskonale do niego pasują. Miłośnicy kina domowego docenią natomiast funkcję XR Surround, naśladującą boczne i górne kanały systemu surround. Dzięki niej uzyskamy przekonującą, głęboką scenę dźwiękową bez konieczności montażu dodatkowych głośników.

Wersja reżyserska

Inteligencja poznawcza, chociaż przełomowa, nie jest jedynym atutem linii Bravia XR. Sony to jedyny producent telewizorów mający wieloletnie doświadczenie w branży filmowej, co zaowocowało szeregiem technologii, pozwalających widzom zobaczyć ulubione widowiska tak, jak postrzegają je filmowcy. Tryb Netflix Calibrated Mode został stworzony z myślą o miłośnikach streamingu – gdy odpalimy film lub serial na HBO GO, możemy liczyć na studyjną jakość obrazu.

IMAX Enhanced to wyjątkowy standard masteringu obrazu i dźwięku, wyostrzający krawędzie obiektów, redukujący ziarnistość scen i poprawiający przestrzenne odwzorowanie odgłosów i ścieżki dźwiękowej w standardzie DTS. Telewizory są także kompatybilne z popularnym kodekiem Dolby Vision, co pozwala cieszyć się realistyczną zawartością w HDR. Kinowych purystów i reżyserów-amatorów zainteresuje natomiast system Calman Ready, dający możliwość łatwej kalibracji obrazu. Przy odpowiednich ustawieniach urządzenia mogą nawet służyć do montażu i obróbki materiałów filmowych!

Bravia XR to także doskonała propozycja dla graczy konsolowych – pełne wsparcie dla HDMI 2.1 umożliwia odtwarzanie na nich zawartości w przepięknym 4K i 120 kl./s, korzystanie z automatycznego trybu niskiej latencji oraz zmiennej częstotliwości odświeżania. Ponadto w trakcie rozgrywki możemy korzystać z innych technologii obróbki obrazu i dźwięku dostępnych w linii. Perfekcyjnie wyostrzona, płynna rozgrywka z realistycznym udźwiękowieniem? To możliwe!

Piękny i mądry

Telewizory Bravia XR zostały stworzone tak, by zachwycać nie tylko po włączeniu ekranu. Uwagę natychmiast przykuwa ich design One Slate – minimalistyczny, smukły, elegancki. Dzięki wąskim, niemal niewidocznym ramkom nic nie odwraca naszej uwagi od ekranu, a uniwersalne podstawki pasują do każdego wystroju wnętrza, od tego nowoczesnego, po przytulny i rustykalny. Niektóre spośród telewizorów Bravia XR otrzymały nawet możliwość zmian ustawienia podstawy w zależności od przestrzeni, jaką dysponujemy.

Wszystkie modele z linii wspierają platformę Google TV. To naturalna ewolucja „androidowej” telewizji, bardziej czytelna i intuicyjna od poprzednika. Usługa pozwala połączyć wszystkie dostępne źródła rozrywki – archiwalne programy telewizyjne, filmy z usług subskrypcyjnych, telewizję na żywo i wiele więcej – tworząc niepowtarzalny, całkowicie spersonalizowany program telewizyjny. Tworzące go przejrzyste kafelki dynamicznie zmieniają swój wygląd i zawartość tak, aby jak najlepiej dopasować rekomendacje do historii oglądania użytkownika. Filmy i seriale możemy także zapisywać na liście do obejrzenia, którą uzupełnimy nawet za pośrednictwem smartfona. Wśród dostępnych usług znajdzie się ekskluzywna platforma Bravia Core, o której piszemy w ramce obok.

Zanim sięgniemy po pilota, warto zauważyć, że telewizory Bravia XR mogą być sterowane za pomocą komend głosowych. Zadba o to dobrze znany Asystent Google, którego poprosimy o zmianę kanału lub poziomu głośności, zapytamy o polecany film do obejrzenia oraz poinstruujemy w zakresie pracy urządzeń smart home. Co najważniejsze, do jego obsługi nie trzeba posiadać oddzielnego głośnika z wirtualnym pomocnikiem, wystarczy jedynie aplikacja mobilna Android TV Remote Control lub Sony TV SideView.

Miłośnicy Alexy nie muszą obawiać się, że Sony o nich zapomniało – jeśli w sieci znajduje się inteligentny głośnik Echo, asystentka Amazona również pomoże nam w zmianie ustawień telewizora. Dla posiadaczy urządzeń Apple przewidziane zostało natomiast wsparcie dla HomeKita i Apple AirPlay 2.

Koncepcja stojąca za linią Sony Bravia XR jest przełomowa. Do tej pory sztuczna inteligencja w telewizorach była jedynie miłym dodatkiem, ale dzięki algorytmom poznawczym i procesorowi Cognitive Processor XR ma ona szansę zmienić sposób, w jaki myślimy o przetwarzaniu obrazu. W linii Bravia XR znajdziemy telewizory OLED i urządzenia z matrycą Full Array LED o rozdzielczości 4K oraz 8K, dostępne w różnych rozmiarach i wariantach. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wśród tegorocznych propozycji znajdzie się taka, która zaprowadzi wizualną rewolucję także w twoim salonie.

BRAVIA XR NA KAŻDĄ MIARĘ

SONY BRAVIA XR MASTER Z9J

Co powstanie z połączenia procesora obrazu, naśladującego sposób, w jaki człowiek postrzega obraz i dźwięk, z ekranem 8K Full Array LED? Oto Master Z9J, wizjonerski telewizor zapewniający wyjątkowo głębokie kolory i realistyczny dźwięk.

SONY BRAVIA XR MASTER A90J

Coś dla miłośników naprawdę perfekcyjnego kontrastu – Master A90J został wyposażony w najjaśniejszy OLED od Sony, na którym dostrzeżemy wszystkie niuanse obrazu, wydobyte na światło dzienne przez algorytmy poznawcze.

SONY BRAVIA XR A80J

To kolejna propozycja dla fanów głębokich czerni i wyrazistych kolorów. Matryca OLED doskonale pasuje do specyfiki procesora Cognitive Processor XR, zapewniając realistyczny, płynny i jasny obraz oraz głębokie brzmienie.

SONY BRAVIA XR X95J

To kolejna propozycja z serii XR wyposażona w matrycę LED z podświetleniem Full Array. X95 wyróżnia się jasnością i wzornictwem premium. To najlepszy model LCD 4K od Sony i najlepszy po Z9 uniwersalny telewizor.

SONY BRAVIA XR X90J

X90 to telewizor nie tylko dostępny w dużych formatach od 60 cali, ale także w mniejszej, 50-calowej opcji. To jednak przede wszystkim następca hitu sprzedaży XH90 – „wiele-mającej” serii średniej półki, która jest w zasięgu większości konsumentów.