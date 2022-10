Sony powiększa ofertę produktów do vlogowania o aparat ZV-1F

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu aparatu do vlogowania ZV‑1F. Nowy model jest zoptymalizowany do tworzenia wideoblogów i odznacza się dużym potencjałem twórczym. Łączy łatwość użycia z kieszonkowymi wymiarami, rozbudowanym zestawem łączy i proekologicznymi rozwiązaniami, a dzięki najnowszym technologiom firmy Sony umożliwia rejestrację znakomitego, przyciągającego uwagę materiału. Z tego powodu będzie oczywistym wyborem dla vlogerów i innych twórców pragnących uzyskać znakomite fotografie i filmy.

Aparat ZV-1F umożliwia atrakcyjne pokazanie głównej postaci w każdej scenie. Stałoogniskowy obiektyw superszerokokątny 20 mm jest optymalny do nagrywania autoportretów, a dzięki rozległemu polu widzenia pozwala pokazać więcej tła. Aparat umożliwia ponadto eksponowanie głównego obiektu i zmiękczanie obrazu za pomocą efektu bokeh, miękko rozmywającego tło. Wygląd odcieni skóry można zoptymalizować za pomocą „efektu gładkiej skóry”, który wygładza i maskuje zmarszczki na filmach i zapewnia naturalną kolorystykę karnacji na fotografiach. Tryb AE z priorytetem twarzy automatycznie koryguje jasność rejestrowanego obrazu, by zapewnić optymalne naświetlenie twarzy nawet w niestabilnym oświetleniu. Aparat ZV-1F jest także wyposażony w dokładny system ustawiania ostrości oraz funkcję Eye AF rozpoznającą oczy ludzi i zwierząt. Niezawodnie utrzymuje ostrość na twarzy i oczach mimo pojawiania się w kadrze innych obiektów. Dzięki dotykowemu ekranowi użytkownik może z łatwością zmienić śledzony obiekt. Podczas filmowania można skorzystać ze stabilizacji Active Mode (elektronicznej). Zapewnia ona płynność i stabilność obrazu, nawet jeśli użytkownik idzie.

Nowa funkcja „Twórczy wygląd” umożliwia nadawanie żądanego klimatu fotografiom i filmom poprzez wybór 10 wstępnie zaprogramowanych ustawień, zmieniających odwzorowanie przejść tonalnych, jasność, głębię koloru i inne właściwości. Tryby te wspomagają kreatywność, a ponadto pozwalają udostępnić obraz natychmiast po nagraniu, bez potrzeby edycji. Aparat ZV-1F może pracować w trybie S&Q. Pozwala wówczas wprowadzać różne efekty poprzez zmianę szybkości obrazu: spowolnienie go do 5 razy lub przyspieszenie do 60 razy. Na doskonały materiał składa się nie tylko obraz, ale i dźwięk. Mikrofon kierunkowy z trzema kapsułami i osłoną przeciwwiatrową umożliwia nagranie wyraźnego głosu i osłabia zakłócenia podczas zdjęć na wietrze.

Aparat ZV-1F został zaprojektowany z myślą o maksymalnej łatwości użycia, aby korzystający z niego vlogerzy mogli skupić się na rejestracji materiału. Waży zaledwie 229 g, a dzięki kompaktowej konstrukcji można go używać na co dzień i wszędzie zabierać. Otwierany na bok wyświetlacz LCD umożliwia, intuicyjne dotykowe zmienianie funkcji i ustawień, między innymi zoomu. Aparat jest wyposażony w przycisk „przełącznik bokeh”, który pozwala szybko rozmyć tło i wyeksponować twarz albo zachować ostrość całego kadru. Funkcja ta działa również w czasie nagrywania filmu. Ustawienie „Prezentacja produktu” zapewnia natomiast bezproblemowe przejścia ostrości między twarzą a produktami, co bardzo ułatwia tworzenie recenzji.

Aparat ZV-1F został zoptymalizowany do współpracy ze smartfonami. Nowa aplikacja na smartfon Sony Imaging Edge Mobile Plus pozwala podłączyć aparat przez łącze Bluetooth lub Wi-Fi i z łatwością przesyłać zdjęcia i filmy, na przykład w celu zamieszczenia ich na platformach społecznościowych. Użytkownik może oznaczać ujęcia do publikacji za pomocą znaczników ujęć, dodając je podczas rejestracji lub sprawdzania obrazów. Dostępna jest również funkcja tworzenia i przesyłania do smartfona wycinków filmu o długości 15, 30 lub 60 sekund. Pozwala ona publikować materiał w mediach społecznościowych bez ręcznego dostosowywania jego długości do wymogów platformy.

Aparat ZV-1F może służyć do prowadzenia transmisji strumieniowych na żywo o wysokiej jakości, a w połączeniu z odpowiednim programem do wideokonferencji lub podobnym będzie pełnił funkcję zaawansowanej kamery internetowej. W tym przypadku wymagane jest podłączenie urządzenia do portu USB smartfona lub komputera.

Nowy aparat ZV-1F będzie można nabyć od października 2022 r. u autoryzowanych dealerów Sony.