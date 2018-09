IFA 2018: Sonos Amp – nowy hub dla głośników

To Sonos wprowadził modę na multiroom, który teraz znajduje się w ofercie każdego ważnego producenta sprzętu audio. Do oferty producenta właśnie dołączył hub ze wzmacniaczem audio-wideo Sonos Amp. Umożliwia on podłączenie przewodowych głośników do systemu strumieniowania muzyki Sonosa.

Sonos Amp jest następcą dostępnego w sklepach modelu Connect:Amp. Urządzenie jest znacznie potężniejsze od poprzednika – jego maksymalna moc to 125 W na kanał, a jednocześnie obsługuje aż cztery głośniki pasywne. Umożliwi to podłączenie większych kolumn do systemu multiroom. Amp to również pierwszy hub Sonosa zaprojektowany z myślą o zestawach kina domowego, o czym świadczy obecność portu HDMI ARC oraz dedykowane wyjście dla subwoofera. Dodatkowe gniazdo RCA line-in umożliwia podłączenie gramofonów, odtwarzaczy CD i innych źródeł dźwięku, a całości dopełnia wsparcie dla AirPlay 2. Wszystkie urządzenia podłączone do Sonos Amp są kompatybilne z innymi produktami Sonosa, w tym inteligentnym głośnikiem One, i mogą łączyć się z nimi w ramach systemu multiroom. W Europie Amp będzie dostępny w lutym 2019 roku.

Producent zapowiedział również współpracę z Sonance, producentem zintegrowanych z architekturą głośników klasy referencyjnej. Jej owocem mają być jednostki przeznaczone do wbudowania w ścianę, sufit oraz do umieszczenia na dworze. Wszystkie głośniki będą obsługiwały technologię Sonos TruePlayTuning, która umożliwi im dostosowanie brzmienia wooferów i tweeterów do akustyki pomieszczenia. Pierwsze modele mają być dostępne na rynku w pierwszej połowie przyszłego roku. Wtedy na półki mają trafić także efekty innej współpracy Sonosa, tym razem z Ikeą.