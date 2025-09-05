Baseus Inspire – nowa seria audio z technologią Sound by Bose

Podczas targów IFA 2025 marka Baseus zaprezentowała serię Inspire – flagową linię urządzeń audio, w której wykorzystano technologię Sound by Bose. To połączenie legendarnego brzmienia Bose z własnymi rozwiązaniami Baseus w zakresie akustyki, AI i wzornictwa. Celem serii jest udostępnienie dźwięku najwyższej jakości w przystępnej cenie i w formie dopasowanej do różnych stylów życia.

„Każdy ma prawo inspirować się muzyką, a świetny dźwięk powinien być dostępny i odpowiadać na różne potrzeby” – powiedział He Shiyou, CEO Baseus. „Dlatego wykorzystaliśmy technologię Sound by Bose, aby stworzyć serię Inspire, która wnosi świetne brzmienie do codziennych chwil”.

Trzy modele w serii Inspire

Inspire XH1 – słuchawki nauszne z hybrydową redukcją szumów do -48 dB, technologią SoundFit dopasowującą dźwięk do profilu słuchu, wsparciem Dolby Audio i Hi-Res LDAC. Oferują do 100 godzin pracy na baterii, ultraszybkie ładowanie (12 godzin w 10 minut) oraz miękkie, skórzane nauszniki. Dostępne w kolorach Cosmic Black, Starlight Off-White i limitowanych Sunset Coral oraz Twilight Blue.

Inspire XC1 – douszne słuchawki otwarte (clip-on) z hybrydowym systemem przetworników (woofer + Knowles tweeter), certyfikatem Hi-Res Wireless i kodekiem LDAC. Ważą jedynie 6 g, są wodoodporne (IP66) i oferują do 40 godzin działania z etui. Dzięki Bluetooth 6.1 i wielopunktowej łączności świetnie sprawdzają się w ruchu.

Inspire XP1 – flagowe dokanałowe TWS z adaptacyjną redukcją szumów do -50 dB, technologiami SuperBass 3.0 i SuperBalance 3.0 oraz sześcioma mikrofonami wspieranymi przez AI. Ergonomiczna konstrukcja i silikonowe końcówki zapewniają wygodę, a bateria działa do 45 godzin z etui.

Nowości poza audio

Baseus na IFA 2025 pokazał także:

Security X1 Pro – pierwszą na świecie inteligentną kamerę AI z podwójnym systemem śledzenia i rozdzielczością 3K, wyposażoną w panel solarny z automatycznym śledzeniem słońca. Premiera na Kickstarterze planowana jest na październik.

PicoGo II – serię kompaktowych ładowarek i powerbanków, w tym modele wspierające standard Qi 2.2 z mocą do 25 W, a także ładowarki 67 W i 100 W do MacBooków oraz magnetyczne powerbanki o pojemności 10 000 mAh.

Cena i dostępność