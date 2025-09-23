Sony ELF-SR2 – autentyczny obraz 3D bez okularów

Sony wprowadza na polski rynek monitor Spatial Reality Display ELF-SR2, który oferuje efekt 3D widoczny gołym okiem – bez potrzeby zakładania specjalnych okularów. To rozwiązanie otwiera nowe możliwości dla projektantów, inżynierów, architektów czy twórców gier, pozwalając pracować z trójwymiarowymi obiektami w sposób bardziej naturalny i intuicyjny.

– ELF-SR2 bardzo dobrze uzupełnia środowisko pracy z obiektami 3D, jest łatwy w obsłudze i implementacji. Firmy mogą ograniczyć liczbę prototypów, oszczędzając czas i pieniądze, a jednocześnie uzyskać efekt WOW w prezentacjach – podkreśla Piotr Gajewski, Sales Manager Sony Professional Displays & Solutions w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Monitor wykorzystuje system soczewek i czujników śledzących wzrok użytkownika. Dzięki temu obraz dynamicznie dostosowuje perspektywę, dając wrażenie głębi i realizmu niedostępne dla tradycyjnych ekranów. Zastosowany czujnik wizyjny Gen.2 działa wydajnie także w słabszym świetle.

Wyświetlacz o przekątnej 27 cali pracuje w rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160 px), oferuje jasność 400 cd/m², czas reakcji 14 ms oraz 10-bitową głębię kolorów z niemal pełnym pokryciem gamy Adobe RGB. Wbudowane złącza obejmują m.in. HDMI, DisplayPort i USB-C, co zapewnia szeroką kompatybilność.

ELF-SR2 znajduje zastosowanie w wielu branżach – od architektury i inżynierii, przez grafikę i CAD, po medycynę, edukację czy produkcję gier i filmów. Realistyczne wizualizacje pozwalają lekarzom analizować obrazy diagnostyczne, projektantom prezentować makiety bez fizycznych prototypów, a studentom lepiej rozumieć złożone zjawiska.

Sony zapewnia wsparcie dla popularnych aplikacji i formatów 3D (m.in. FBX, OBJ, GLTF, STL), a także pluginy do narzędzi takich jak Autodesk Maya, Blender, Unreal Engine czy Unity. Dzięki temu integracja z istniejącymi workflow jest szybka i bezproblemowa.

Aby w pełni wykorzystać możliwości monitora, potrzebny jest komputer z wydajną kartą graficzną (min. GeForce RTX 2070 SUPER), procesorem Intel i5 6-rdzeniowym lub lepszym, 16 GB RAM i systemem Windows 10/11 (64-bit).

Sony ELF-SR2 to nie tylko monitor, ale nowa forma interakcji z cyfrową rzeczywistością. Oferuje realistyczny obraz 3D, który pozwala skrócić procesy projektowe, podnieść jakość pracy i stworzyć prezentacje robiące ogromne wrażenie – bez okularów, wprost z ekranu.