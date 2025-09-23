Baseus BH1 NC – słuchawki z ANC i Hi-Res Audio w cenie dla każdego

Baseus rozszerza swoją ofertę audio na polskim rynku, wprowadzając nowe bezprzewodowe słuchawki BH1 NC. To model, który łączy nowoczesny design, długą pracę na baterii i funkcje premium – w cenie zaledwie 149,99 PLN.

Nowość od Baseus komunikuje się przez Bluetooth 6.0, oferując stabilne połączenie i niskie opóźnienia. Nauszniki z pianką memory i technologią CloudComfort dbają o wygodę podczas wielogodzinnego słuchania, a lekką konstrukcję (235 g) docenią zarówno pracujący zdalnie, jak i podróżujący.

Za jakość brzmienia odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki wspierające Hi-Res Audio oraz technologia SuperBass 2.0. Użytkownicy mogą dodatkowo dostosować dźwięk dzięki aplikacji Baseus App. BH1 NC oferują także aktywną redukcję hałasu do -45 dB – pięć mikrofonów skutecznie tłumi dźwięki otoczenia, co sprawdzi się w biurze, samolocie czy komunikacji miejskiej.

Słuchawki zapewniają nawet 80 godzin pracy na jednym ładowaniu, a port USB-C pozwala szybko uzupełnić energię. Funkcja połączenia wielopunktowego umożliwia jednoczesne sparowanie z kilkoma urządzeniami, a obsługa asystentów głosowych Siri i Google Assistant podnosi wygodę codziennego użytkowania.

Baseus BH1 NC trafiły do sprzedaży w dwóch klasycznych kolorach – czarnym i białym, a wkrótce dostępny będzie także pastelowy róż. To propozycja dla osób, które szukają słuchawek z technologią premium, ale wciąż w przyjaznej cenie.