Smartwatch – funkcjonalny i efektowny gadżet

Niektóre zdobycze techniki i technologii bardzo szybko stają się popularne. Tak było z komputerami, telewizorami smart czy telefonami komórkowymi. Na przestrzeni kilku lat, większość społeczeństwa weszła w posiadanie chociaż jednego z tych produktów. Producenci urządzeń elektronicznych projektują wyroby, które coraz lepiej spełniają ludzkie potrzeby. Z całą pewnością można powiedzieć, że jednym z takich wynalazków jest smartwatch.

Czym charakteryzują się smartwatche?

Smartwatch, jak sama nazwa wskazuje, to inteligentny zegarek. Urządzenie łączy w sobie funkcje tradycyjnego zegarka oraz smartfonu. Podstawową różnicą pomiędzy smartwatchem a zwykłym ręcznym zegarkiem, jest to, że ten pierwszy posiada zainstalowany system operacyjny. Zazwyczaj jest to Android lub iOS. Oprogramowanie wpływa na zakres możliwości urządzenia oraz wygodę jego użytkowania.

W smartwatche wbudowano wiele przydatnych w codziennym życiu dobrodziejstw. Charakterystyczne dla smartwatchy jest to, że są obsługiwane za pomocą dotykowego ekranu. W zależności od konkretnego modelu, urządzenie to może posiadać na przykład: wbudowany aparat fotograficzny, alarm, barometr, akcelerometr, termometr, pulsometr, krokomierz (pedometr), licznik kalorii, kompas, monitor pracy serca, stoper, podświetlenie, kalkulator, wysokościomierz, GPS.

Smartwatche dzięki wbudowanym systemom komunikacji bezprzewodowej (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IrDA) mogą łączyć się z innymi urządzeniami. Zazwyczaj jest to nasz telefon komórkowy. Po połączeniu go ze smartfonem możemy między innymi: uzyskiwać informację o nadchodzącym połączeniu, odbierać wiadomości SMS i komunikaty z różnych aplikacji, przełączać pliki muzyczne lub ustawić tryb treningu.

Jak mogą wyglądać smartwatche dla osób dorosłych?

Oprócz wnętrza smartwatcha liczy się również jego wygląd zewnętrzny. W sprzedaży jest naprawdę spory wybór tego rodzaju zegarków. W zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. Smartwatche oferowane są zarówno w odsłonie damskiej, męskiej, jak i unisex.

Smartwatche zaprojektowane na damską rękę występują zazwyczaj w lubianych przez kobiety kolorach. Wiele modeli dostępnych jest w kolorze złotym, srebrnym, różowym, czerwonym. Bez problemu można nabyć również egzemplarze w ciemniejszych barwach. W opcji są smartwatche na co dzień, na specjalne wyjścia lub zegarki typowo sportowe. Nie ma przeszkód, aby nabyć smartwatch z atrakcyjną tapetą na wyświetlaczu (na przykład: przedstawiającą motyla).

Męskie smartwatche są przeważnie trochę większe od damskich. Chodzi zarówno o szerszy pasek, jak i większą tarczę zegarka. Wachlarz produktów obejmuje męskie smartwatche o tradycyjnym lub nowoczesnym wyglądzie.

Czy warto kupić smartwatcha dziecku?

Dużą popularnością cieszą się także dziecięce smartwatche. Dzieciom podobają się głównie ze względu na atrakcyjny wygląd. Są kolorowe i wygodne w noszeniu.

Rodzice doceniają natomiast inne cechy takiego zegarka. Za jego pomocą, można mieć całodobowy wgląd w to, gdzie dzieci się znajdują. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu w zegarek GPS.

W zależności od konkretnego egzemplarza dziecięcego smartwatcha możliwe jest: korzystanie z innowacyjnego systemu Geo-ogrodzenia, podglądanie dziecka przez wbudowany w zegarek aparat lub komunikowanie się z pociechą za pomocą połączeń telefonicznych.

