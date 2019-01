Smartfony Redmi jako osobna marka

Telefony ze średniej półki to nie tylko „wypełniacze” rynku, ale całkiem dochodowa nisza. Chiński producent Xiaomi zauważył tę szansę i postanowił dać smartfonom z serii Redmi szansę na zaistnienie pod własną marką.

Xiaomi uzasadnia swoją decyzję chęcią skupienia się na dwóch różnych segmentach rynku. Pod oryginalnym szyldem rozwijana będzie seria Mi, czyli urządzenia flagowe, przeznaczone dla użytkowników szukających najbardziej wydajnych telefonów. Redmi będzie natomiast zajmowało się produkcją popularnych na całym świecie urządzeń ze średniej półki. Mimo rozdzielenia się obydwu linii będą one dzieliły zakłady produkcyjne i część rozwiązań technologicznych. To nie pierwszy raz, kiedy Xiaomi decyduje się na wydzielenie marki – Chińczycy zdecydowali się na ten krok w przypadku telefonów Pocophone.

Na pierwszą premierę spod znaku Redmi nie będziemy musieli długo czekać – zapowiedziana jest ona na 10 stycznia. O nowym telefonie nie wiadomo jednak zbyt wiele. Grafika promocyjna zdradza, że być może będziemy mieć do czynienia z urządzeniem wyposażonym w aparat 48 Mpix, ale reszta specyfikacji pozostaje tajemnicą. Co ciekawe, samo Xiaomi również nie próżnuje – do internetu wyciekły właśnie nagrania, które mają potwierdzać, że firma pracuje nad własną technologią składanych wyświetlaczy.