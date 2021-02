Smartfony Motorola Moto G30 i G10 oficjalnie

Chociaż w sieci pojawiały się pogłoski, jakoby Motorola szykowała się do tryumfalnej premiery flagowca w ramach dobrze znanej linii G, najnowsze telefony plasują się na nieco niższej półce cenowej. Oto Moto G10 i Moto G30, dwa niedrogie „średniaki” dostępne także w Polsce.

Moto G30 to ten mocniejszy telefon, wyposażony w 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 720p. W zamian za mniej pikseli dostajemy jednak odświeżanie 90 Hz, bardzo rzadkie w tym przedziale cenowym. Pracujące na Androidzie 11 urządzenie jest wodoodporne w klasie IP52, działa na Snapdragonie 662 i ma 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia przez microSD.



Z tyłu znajduje się poczwórny układ fotograficzny złożony z aparatu 64 Mpix, ultraszerokiego obiektywu 8 Mpix, 2-megapikselowego obiektywu makro oraz czujnika głębi, zaś z przodu – kamerka 13 Mpix. Smartfon został ponadto wyposażony w dużą baterię 5000 mAh z ładowaniem 15 W.



Drugi smartfon, Moto G10, przeznaczony jest dla mniej wymagających użytkowników. Działa on na Snapdragonie 460, któremu towarzyszy 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, również rozszerzalnej za pomocą microSD. Co ciekawe, także w nim znajdziemy poczwórny aparat fotograficzny, chociaż o nieco słabszej specyfikacji, z głównym aparatem o rozdzielczości 48 Mpix. Kamerka do selfie ma natomiast 8 Mpix. Urządzenie otrzymało akumulator 5000 mAh i 6,5-calowy ekran 720p z odświeżaniem 60 Hz.



Niedrogie telefony od Motoroli oficjalnie trafiły już na polski rynek. Za Moto G30 zapłacimy zaledwie 900 PLN, a za Moto G10 – 700 PLN.