Słuchawki Samsung nie tylko dla melomanów

Lubisz słuchać muzyki, ale nie jest to Twój priorytet? Podczas podróży, dojazdów do pracy czy szkoły wolisz słuchać audiobooków, podcastów lub radia? A może po prostu chcesz spędzić wolny czas relaksując się w ciszy? Poznaj słuchawki Samsung Galaxy Buds2 i sprawdź, jak mogą odmienić Twoje codzienne obowiązki!

Włóż je do uszu i zatrać się w swoim świecie

Chcesz spokoju i ciszy, niekoniecznie w akompaniamencie swoich ulubionych utworów? Galaxy Buds2 to potrafią! Wyposażono je w trzy mikrofony i wbudowaną jednostkę wychwytującą głos. Taka kombinacja sprawia, że połączenia są czystsze, a oparte na maszynowym uczeniu się rozwiązanie wyłapuje i usuwa niechciane dźwięki. Wszystko po to, by użytkownik mógł bez przeszkód i w komfortowych warunkach dzielić się wrażeniami i najciekawszymi rozmowami z rodziną i przyjaciółmi, dzięki aktywnej redukcji szumów (ANC). Zwróć również uwagę na obudowę. Obły, lekko wypukły kształt słuchawek minimalizuje zakłócenia powodowane wiatrem, co dodatkowo zwiększa wyrazistość rozmów prowadzonych na zewnątrz[1].

Pamiętaj, że Galaxy Buds2 to niezrównana swoboda oraz ogromne możliwości. Słuchawki douszne Samsung oferują doskonale wyważony dźwięk, niezrównany komfort dopasowania, aktywną redukcję szumów (ANC) i płynną łączność z telefonem i zegarkiem. Poza tym łatwiejsze sterowanie słuchawkami i lepsze sprzężenie zwrotne sprawiają, że możesz otaczać się muzyką pracując, grając, spacerując, odpoczywając czy podróżując[2].

Słuchawki Samsung Galaxy Buds2 i doskonały dźwięk

No dobrze, ale słuchawki to przede wszystkim dźwięk, który generują. Słuchawki Samsung Galaxy Buds2 wyposażono w dwudrożne, dynamiczne głośniki, które generują potężne głębokie basy i czyste wysokie tony dbając jednocześnie o doskonałe wyważenie i doskonałą jakość dźwięku. Wszystko po to, aby maksymalnie wzbogacić słuchowe doznania i sprawić, by słuchacz poczuł się tak, jakby był w centrum źródła dźwięku. Bez znaczenia, czy jest to sam środek boiska lub pola bitwy w grze, centrum wartkiej akcji serialu czy pierwszy rząd Sali koncertowej podczas słuchania muzyki.

Poznaj również technologię 360 Audio, która sprawia, że ​​dźwięk jest wszędzie wokół słuchacza. Oprócz tego technologia Dolby Head Tracking zapewnia niesamowite, trójwymiarowe wrażenia dźwiękowe. Mało tego, dzięki Dolby Atmos dźwięk staje się wyjątkowo przestrzenny, pozwalając całkowicie zanurzyć się w scenerii źródła dźwięku. Znów, bez znaczenia, czy jest to film akcji, komedia romantyczna, gra wojenna czy koncert Jazzowy – bądź w centrum wydarzeń!

Tekst przygotowano w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska

[1] Wyniki w oparciu o wewnętrzne testy laboratoryjne Samsung przeprowadzone zgodnie z wymogami POLQA, globalnego standaryzowanego testu jakości połączeń.

[2] Funkcja Auto Switch jest dostępna tylko na smartfonach i tabletach Samsung Galaxy z One UI w wersji 3.1 lub nowszej oraz na Galaxy Watch4 lub nowszym. Funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia lub aplikacje.