Idealny prezent dla podróżnika?

Thule Aion 28L (869 PLN) to plecak-transformer. Standardowo oferuje 28 litrów pojemności, co czyni go świetnym rozwiązaniem na wszelkie codzienne podróże do biura czy uczelnię (nawet jeśli po zajęciach planujemy trening i chcemy upchnąć do niego również sprzęt sportowy).

Jeśli jednak potrzebujemy nieco więcej miejsca – np. planując wypad na weekend – to jednym ruchem możemy go powiększyć o dodatkowe 4 litry. Wszechstronność plecaka podkreśla rozsądnie zaprojektowane wnętrze – znajdziemy tu np. praktyczną przegrodę, która umożliwia oddzielenie przedmiotów codziennego użytku od sprzętu sportowego. Tylny panel jest całkowicie rozpinany i otwiera się jak walizka – to dość niestandardowe rozwiązanie jak na plecak, zapewnia ono jednak bardzo wygodny dostęp do wnętrza. Co istotne, plecak został wykonany z trwałych materiałów, pochodzących z recyklingu (potwierdza to certyfikat Bluesign) – wytrzymała i trwała tkanina z woskowanego płótna z wiekiem nabiera szlachetnego charakteru, a jej wodoodporna powłoka nie zawiera toksycznych PFC.