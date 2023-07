Kompaktowy głośnik do sypialni czy kuchni od Harman Kardon

Harman Kardon Citation Oasis FM to kompaktowy głośnik o prostym wyglądzie. Przyda się w każdym pomieszczeniu. Niestandardowe alarmy i tryb uśpienia z połączeniem Wi-Fi to praktyczne rozwiązania w sypialni, a bezprzewodowe ładowanie telefonu i radio FM to funkcje przydatne również w kuchni.

Po sparowaniu z innymi głośnikami Citation, można stworzyć kompletny domowy system audio i uzyskać dostęp do ponad 300 serwisów do strumieniowego przesyłania muzyki za pośrednictwem funkcji Chromecast built-in lub AirPlay. Ponadto wygodne sterowanie głosem za pomocą Asystenta Google doskonale pasuje do każdego nowoczesnego domu.

Harman Kardon Citation Oasis FM to połączenie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny domowych systemów audio z wyrafinowanym wzornictwem. Wysokiej jakości tkanina z mieszanki wełny, produkowana przez firmę Kvadrat, jest odporna na brud i niepalna. Harman Kardon Citation Oasis FM oferuje najlepszy dźwięk od Harman Kardon – firmy, która przoduje w dostarczaniu wspaniałej jakości produktów audio od ponad 65 lat. Wygodne ładowanie bezprzewodowe, wystarczy umieścić telefon z obsługą technologii Qi na wbudowanej podkładce do ładowania bezprzewodowego i naładować go bez kabla i bez problemów. Głośnik Harman Kardon Citation Oasis FM jest także wyposażony w port USB do ładowania innych urządzeń. Interesującą funkcją jest również szybkie i łatwe ustawianie alarmów za pomocą głosu. Już nie trzeba naciskać kilku przycisków, by ustawić alarm. Głośnik Harman Kardon Citation Oasis FM umożliwia ustawianie alarmów za pomocą samego głosu. Za pomocą Asystenta Google można ustawić ogólne alarmy lub wybrać stację lub listę odtwarzania do pobudki. Można nawet poprosić Asystenta o budzenie różnymi utworami każdego dnia. Równocześnie możliwe jest też łatwe wyłączanie Wi-Fi, aby nic nie zakłóciło snu. Głośnik Harman Kardon Citation Oasis FM jest wyposażony w dedykowany wyłącznik Wi-Fi dla trybu nocnego, który wyłącza sieć Wi-Fi w godzinach od 0:00 do 6:00. Natychmiastowy dostęp do preferowanych stacji, dzięki czterem wygodnym programowalnym przyciskom, umożliwia z kolei uzyskanie dostępu do ulubionych stacji radiowych FM.

Użytkownik może sprawić, by w całym domu zabrzmiała ta sama muzyka lub słuchać różnych brzmień w każdym pomieszczeniu. Wystarczy dodać kolejne głośniki Citation do urządzenia Harman Kardon Citation Oasis FM, aby stworzyć kompletny domowy system audio, którym można sterować za pomocą tabletu lub smartfona. Asystent Google wzbogaca urządzenie Harman Kardon Citation Oasis FM o wygodne sterowanie głosowe. Odtwarzaj muzykę, podcasty, wiadomości i audycje radiowe — wszystko za pomocą własnego głosu. Powiedz po prostu „Hej, Google”, aby rozpocząć. Urządzenie Harman Kardon Citation Oasis FM zapewnia dostęp do ponad 300 serwisów do strumieniowego przesyłania muzyki za pośrednictwem funkcji Chromecast. Słuchaj ulubionych treści audio, internetowych stacji radiowych i podcastów w zachwycającej jakości. Serwis Apple Music za pośrednictwem AirPlay pozwala odkrywać nowych artystów i słuchać ulubionych list odtwarzania z Apple Music za pośrednictwem technologii AirPlay. Za pomocą aplikacji na iPhone’a wybierz ścieżkę dźwiękową i stwórz nastrój w dowolnym miejscu swojego domu.

Sam decydujesz o prywatności – jak nawiązujesz połączenie i co udostępniasz. Mikrofony urządzenia Harman Kardon Citation Oasis FM można łatwo włączyć lub wyłączyć, aby dostosować ustawienia prywatności do swoich potrzeb. Wielokolorowe wskaźniki LED umożliwiają szybkie sprawdzenie aktualnego stanu mikrofonów. Automatyczne aktualizacje sprawiają, że nie musisz nic robić, aby mieć zaktualizowane funkcje i usługi. Aktualizacje i udoskonalenia oprogramowania są automatycznie pobierane i instalowane w systemie. Urządzenie Harman Kardon Citation Oasis FM ułatwia bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie dźwięku ze smartfona lub tabletu za pośrednictwem technologii Bluetooth, przekształcając muzykę z Internetu w zniewalające przeżycie muzyczne.

Sugerowana cena detaliczna to 1 149 PLN.