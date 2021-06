Siła kobiet! Sylvia Novak zapowiada kolejne single!

Sylvia sama zabiegała, by rozwijać się muzycznie, czego efektem były liczne zwycięstwa na dziecięcych festiwalach. Ukończyła także I stopień szkoły muzycznej w klasie fortepianu.

Utwór „tańcz ze mną” to muzyczny flirt wokalistki z bardziej house’owym, chillowym brzmieniem. Nad numerem Sylvia pracowała tym razem z Piotrem Gozdkiem oraz Tomaszem Kulikiem. Do singla został nagrany teledysk podczas weekendu spędzonego we Włoszech. W kadrach zobaczymy piękne miejsca, takie jak Positano, Sorrento, Capri czy Neapol.