Film The First Slam Dunk od piątku w kinach

Dystrybutor Piece of Magic Entertainment poinformował, że w ten piątek 11 sierpnia, swoją polską kinową premierę będzie miał film The First Slam Dunk.

Film The First Slam Dunk został stworzony przez legendarne studio TOEI Animation, które wydało między innymi One Piece Film: Red. The First Slam Dunk w momencie premiery w Japonii stał się najchętniej oglądaną animacją i zarobił ponad 260 milionów dolarów na rynkach azjatyckich. Nigdy wcześniej nie wyświetlany w Polsce, The First Slam Dunk to niesamowite doświadczenie dla wszystkich fanów animacji.

Ryota Miyagi, obrońca i „speedster” zespołu Shohoku zawsze gra z rozsądkiem, opanowaniem i szybkością błyskawicy, biegając wokół przeciwników. Urodzony i wychowany na Okinawie Ryota miał starszego o trzy lata brata, który był znanym lokalnym graczem i dzięki niemu sam Ryota również uzależnił się od koszykówki. W drugiej klasie liceum Ryota, Sakuragi, Rukawa, Akagi i Mitsui grają w koszykarskiej drużynie „Shohoku High School”, która bierze udział w turnieju „Inter High School National Championship” i są blisko, aby rzucić wyzwanie panującym mistrzom – „Sannoh Kogyo High School”.