Sięgnij gwiazd z Lenovo Yoga Slim 7

W obecnych czasach z laptopów korzysta właściwie każdy z nas. Komputer może być biurem, centrum rozrywki i narzędziem, za pomocą którego rozwijamy swoje zainteresowania – wszystko zależy od naszych potrzeb i tego, co oferuje nam dany sprzęt. Jeśli chodzi o urządzenia wielofunkcyjne, to w tej konkurencji na pierwszy plan wysuwają się ultrabooki: lekkie, przenośne, perfekcyjnie szybkie. Takie urządzenie sprawdzi się w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy pracujemy w biurze, rozkręcamy własny biznes, czy też nagrywamy muzykę i piszemy własne kompozycje.

21 czerwca, czyli w Międzynarodowy Dzień Jogi, sieć obiegła niespodziewana wiadomość: Lenovo podjęło wyjątkową współpracę z jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek polskiej muzyki – Natalią Szroeder. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i pokazać fanom, jak wygląda jej codzienność na scenie i nie tylko. Wraz z piosenkarką zajrzymy za kulisy pracy nad jej nowym materiałem, weźmiemy udział w przygotowaniach do koncertów i poznamy muzyczne inspiracje, które być może pojawią się na jej nadchodzącym krążku.

W trakcie projektu nieodłącznym towarzyszem Natalii będzie ultralekki Lenovo Yoga Slim 7. To naturalny wybór dla wszystkich aktywnych użytkowników, szukających wydajnego, ale też przenośnego sprzętu. Jego elegancka obudowa kryje przepiękny ekran, mocne podzespoły i pojemny akumulator. Z niecierpliwością czekamy na pierwszą relację wokalistki, a w międzyczasie postanowiliśmy przyjrzeć się laptopowi, dzięki któremu cała ta akcja okazała się możliwa.

Pełna wygoda

Czas spędzony w trasie koncertowej często wymaga wyrzeczeń – w końcu gwiazdy niemal każdego dnia występują w innym miejscu, dzieląc swoją dobę pomiędzy podróże, pokoje hotelowe i kluby muzyczne. W tych i innych sytuacjach, gdy dysponujemy ograniczoną przestrzenią, najlepiej sprawdzają się kompaktowe, lekkie akcesoria, które nie zajmują dużo miejsca w walizce czy torbie.

Tutaj z pomocą przyjdzie nam Lenovo, którego laptop Yoga Slim 7 w najgrubszym miejscu mierzy zaledwie 15 mm. Smukły profil ułatwi zapakowanie laptopa i zabranie go ze sobą w dowolne miejsce. Komputer waży przy tym zaledwie 1,4 kg, dzięki czemu możemy spokojnie włożyć go do bagażu podręcznego. Lekka konstrukcja przydaje się także w sytuacjach, gdy musimy na szybko napisać maila lub zanotować pomysł – do stabilnego podparcia laptopa wystarczą wtedy tylko nasze kolana.

Design Yoga Slim 7 zachwyca niewymuszoną elegancją. Wykończenie w modnym łupkowoszarym odcieniu, sprawia, że komputer prezentuje się oryginalnie i stylowo. Wąskie ramki dookoła ekranu i matowa, aluminiowa obudowa pasują zarówno do atmosfery spotkań biznesowych, jak i relaksu po ciężkim dniu.

Na wyciągnięcie dłoni

Niezależnie od wykonywanego zawodu, sporą część doby spędzamy wpatrzeni w ekran komputera. Właśnie dlatego 14-calowy wyświetlacz Full HD w Lenovo Yoga Slim 7 został wyposażony w pełne pokrycie palety barw sRGB i wsparcie dla Dolby Vision – na tak przejrzystym ekranie dostrzeżemy każdy szczegół zdjęcia lub oglądanego filmu. Natomiast antyrefleksyjna powłoka zadba o to, żeby praca na laptopie była komfortowa niezależnie od oświetlenia.

Laptop Lenovo Yoga Slim 7 nie zawodzi i pod względem mocy. Procesor z serii AMD Ryzen 4000 został stworzony specjalnie na potrzeby urządzeń mobilnych, zapewniając im błyskawiczną szybkość i maksymalną wydajność. To marzenie zwolenników multitaskingu, którzy będą mogli swobodnie pracować w kilku programach jednocześnie, a ich kreatywności nie ograniczy żaden lag. Na dodatek procesor został wyposażony w zintegrowany układ graficzny AMD Radeon, który gwarantuje nam sprawną obróbkę fotek – nie tylko tych z profesjonalnych sesji zdjęciowych jak w przypadku Natalii Szroeder.

Sama obsługa komputera również zaskakuje szybkością. Wsparcie dla Windows Hello skraca czas logowania się do systemu – teraz nie musimy już pamiętać hasła – a jeśli zdecydujemy się na chwilę odejść od ekranu, to wbudowany czujnik ruchu automatycznie nas wyloguje, dbając o bezpieczeństwo i prywatność naszych danych. Dzięki temu możemy pracować w miejscu publicznym bez obaw, że ktoś spróbuje podkraść nasze pomysły lub wrażliwe dane.

Magia lekkości

Życie gwiazdy muzyki nigdy nie zwalnia. Pomiędzy koncertami i wizytami w studiu nagraniowym musi ona znaleźć czas na wywiady, sesje fotograficzne, spotkania z fanami oraz inne formy promocji swojego nowego materiału. Nie tylko wokalistkom może być trudno wygospodarować chwilę na podładowanie laptopa, dlatego warto wybrać urządzenie, które dotrzyma nam kroku i w tym względzie. Akumulator Lenovo Yoga Slim 7 starcza na nawet 19 godzin pracy – teraz nie musimy obawiać się, że gdy nagle poczujemy przypływ inspiracji, to komputer nagle odmówi posłuszeństwa. Funkcja optymalizacji baterii zadba natomiast o to, żeby sprzęt działał jak najdłużej.

Czas pracy na jednym ładowaniu wydłużymy za pośrednictwem aplikacji Lenovo Vantage, zawierającej dostęp do wszystkich najważniejszych ustawień. To wygodne rozwiązanie, dzięki któremu bez problemu wybierzemy tryb pracy komputera lub dostosujemy ustawienia prywatności. Aby bateria pracowała jak najdłużej, warto pamiętać o korzystaniu z trybu uśpienia.

Tak prezentują się fakty, a jak potoczy się współpraca Lenovo i Natalii Szroeder? W ciągu kilku kolejnych miesięcy przekonamy się, w jaki sposób laptop Lenovo Yoga Slim 7 ułatwi codzienne życie piosenkarki oraz pracę nad materiałem na kolejną płytę. Akcji towarzyszyć będzie wiele atrakcyjnych wydarzeń, w tym wyjątkowa sesja zdjęciowa i konkurs dla fanów. Jesteśmy pewni, że tak lekki i praktyczny sprzęt przypadnie do gustu wokalistce, a także wszystkim osobom, które od sprzętu elektronicznego oczekują niezawodności i wydajności w pracy oraz komfortu podczas chwil odpoczynku.