Sieć 5G od Orange oficjalnie ruszyła

Dostęp do 5G w Polsce rozwija się powoli, ale stabilnie. Do operatorów oferujących nowy standard internetu komórkowego dołączyło właśnie Orange, które wczoraj oficjalnie uruchomiło swoją infrastrukturę 5G.

Usługa #hello5G realizowana jest za pomocą pasma 2100 MHz, a zatem nie tego „docelowego”, czyli 3,6 GHz – określana jest ona mianem 5G Ready. Chociaż Orange (i inni operatorzy) dysponują infrastrukturą zdolną do obsługi wyższych częstotliwości, w uruchomieniu pełnoprawnej sieci przeszkadzają opóźniające się aukcje na wykorzystanie pasma 3,5 GHz, na razie odroczone na okres kilku miesięcy. Na razie klienci Orange otrzymają zatem przedsmak superszybkiego internetu mobilnego, który powinien pojawić się na jesieni.



Zasięg sieci #hello5G obejmuje łącznie ponad 400 miejscowości na terenie Polski. Usługa będzie dostępna m. in. w Warszawie i niektórych miastach satelickich, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Opolu, miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz części Wrocławia i Poznania. Spora grupa klientów Orange otrzymała automatyczny dostęp do nowych częstotliwości – należą do nich osoby, które posiadają Plan Mobilny 75 albo abonament komórkowy w Orange Love Extra lub Premium. Usługa jest także otwarta dla przedsiębiorstw w pakiecie „5G dla firm”, który kosztuje 9,90 PLN miesięcznie.