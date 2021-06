Serwis CANAL+ online od dziś dostępny na telewizorach Samsung Smart TV

CANAL+ online to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują wygodnego dostępu do świata CANAL+: nagradzanych seriali i filmów z Polski i ze świata, w tym oryginalnych produkcji CANAL+ (m.in. Klangor, Król, Żmijowisko, Belfer, Kruk), hitów kinowych, najlepszego sportu na żywo z transmisjami rozgrywek piłkarskich PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1, , żużlowych PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej, tenisowych turniejów cyklu WTA Tour, najlepszej koszykarskiej ligi świata czyli NBA oraz inspirujących dokumentów, programów lifestyle’owych i programów dla najmłodszych. W ofercie CANAL+ znalazło się ponad 6000 godzin treści na życzenie oraz treści na żywo w cenie 45 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 20 zł).

Dostęp do serwisu CANAL+ online można rozszerzyć o trzy dodatkowe opcje z treściami na życzenie oraz na żywo:

Jeśli jesteś fanem seriali i filmów, wybierz opcję CANAL+ z HBO, aby zyskać dostęp do nielimitowanej rozrywki. Pakiet CANAL+ z HBO jest oferowany w cenie 55 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 30 zł).

Jeśli poszukujesz rozrywki dla całej rodziny wybierz opcję CANAL+ z FUN&NEWS. Znajdziesz tu mieszankę informacji na żywo, ciekawych dokumentów, świeżych trendów lifestylowych oraz muzyki i ambitnych programów rozrywkowych. CANAL+ z opcją FUN&NEWS jest oferowany w cenie 65 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 40 zł).

Jeśli jesteś fanem sportu, wybierz opcję CANAL+ z Eleven Sports, aby zyskać pełen dostęp do najważniejszych rozgrywek piłkarskich i nie tylko – piłka nożna (LaLiga, , liga włoska oraz francuska), Formuła 1 oraz żużel. Pakiet CANAL+ z Eleven Sports jest oferowany w cenie 55 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 30 zł).

Dostępne opcje można łączyć tworząc najlepszą dla siebie ofertę, np. CANAL+ i HBO oraz Eleven (65 zł za miesiąc subskrypcji; pierwszy miesiąc za 40 zł) czy CANAL+ oraz HBO i FUN&NEWS (75 zł za miesiąc subskrypcji; pierwszy miesiąc za 50 zł). Pełna oferta CANAL+ online ze wszystkimi dodatkowymi opcjami jest oferowana w cenie 85 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 60 zł). Podane ceny obowiązują po wyrażeniu zgód marketingowych.

CANAL+ online – oglądaj co chcesz, kiedy chcesz i na czym chcesz

Użytkownicy aplikacji CANAL+ online dla telewizorów Samsung Smart TV mogą korzystać z tych samych doświadczeń, co przy korzystaniu z aplikacji CANAL+ online dla innych urządzeń. Użytkownicy mogą więc cofać wybrane programy wyemitowane w telewizji nawet do 8 godzin, pauzować i cofać wybrane programy na żywo czy kontynuować odtwarzanie na innym urządzeniu. W serwisie zaimplementowano nowoczesną wyszukiwarkę oraz zaawansowany system rekomendacji wspierany przez redakcję CANAL+, która codziennie poleca najciekawsze pozycje do obejrzenia. W wybranych materiałach dostępnych w serwisie CANAL+ online można wybierać spośród oryginalnej ścieżki dźwiękowej, lektora, dubbingu lub napisów oraz dzielić ekran i oglądać nawet 4 kanały informacyjne lub sportowe w tym samym czasie.

Użytkownicy CANAL+ online na telewizorach Samsung Smart TV będą mogli również skorzystać z dodatkowych funkcjonalności serwisu, takich jak przełączanie między kanałami z poziomu pilota czy tworzenie i zarządzanie profilami użytkowników. Funkcja tworzenia i zarządzania profilami w najbliższych dniach zostanie udostępniona również na pozostałe platformy na których dostępny jest serwis.

Aplikację można pobrać ze sklepu APPS w telewizorach Samsung Smart TV wyprodukowanych w latach 2018-2021 z systemem Tizen w wersji 4.0 i nowszym, w tym w najnowszych modelach Neo QLED i QLED. Proces udostępniania aplikacji w sklepie APPS rozpoczął się kilka godzin temu. Z tego powodu aplikacja może nie być jeszcze widoczna do pobrania dla części użytkowników. W takim wypadku zalecane jest ręczne wyszukanie aplikacji w sekcji VIDEO w sklepie z aplikacjami.