Mapy Google z udoskonalonym wyszukiwaniem ładowarek do aut

Samo znalezienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych może być wyzwaniem, a to dopiero pierwszy krok – w końcu nie wszystkie pojazdy wyposażone są w ten sam typ wtyczek. Na szczęście Mapy Google już wkrótce dodadzą funkcję wyszukiwania tylko określonego typu stacji.

Aby ustawić preferowany typ wtyczek, wystarczy zajrzeć do ustawień aplikacji – już wkrótce powinna znaleźć się w nich opcja „auto elektryczne”. Po jej wybraniu kierowca otrzyma do wyboru sześć najpopularniejszych standardów gniazdek ładowania – CHAdeMO, CCS Combo 1 oraz Combo 2, J1772, Type 2 i wtyczkę wykorzystywaną przez Teslę. Po wybraniu jednej lub kilku pozycji z listy, Mapy Google zapamiętają, żeby przy kolejnym wyszukiwaniu stacji ładowania samochodu elektrycznego wyświetlać tylko te kompatybilne ze wskazanymi standardami.

Nowa opcja na pewno oszczędzi sporo nerwów kierowcom pojazdów elektrycznych, w szczególności w momentach, gdy ich akumulator jest bliski rozładowania, a po dotarciu na wskazaną w aplikacji stację okazuje się, że jest ona niekompatybilna z ich autem lub posiadaną przejściówką. Informacje o typie złącza wspieranego przez dany punkt ładowania zostały dodane do Map Google już w zeszłym roku, ale dotychczas by je wyświetlić, należało wybrać konkretną stację. Dodanie tej opcji do filtrów ułatwi sprawne wyszukiwanie miejsc, w których podładujemy nasz samochód. Wieść niesie, że to nie jedyna nowość dla kierowców pojazdów elektrycznych – pojawiają się głosy, że już wkrótce dodana zostanie także funkcja płacenia za ładowanie bezpośrednio z aplikacji.