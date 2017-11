HTC Vive Focus – samodzielny headset VR

Długo oczekiwane samodzielne gogle wirtualnej rzeczywistości od HTC nareszcie zostały zaprezentowane publiczności. Intrygują nie tylko mocne specyfikacje, ale również duży stopień swobody śledzenia ruchów użytkownika. Niestety, oprócz tego firma ogłosiła, że przerywa prace nad tworzonym we współpracy z Google HTC Daydream.

Vive Focus wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 835, obsługę funkcji „instant on” i specjalny rotacyjny pasek audio przytrzymujący headset. Ekran to duży, kolorowy AMOLED. Urządzenie rejestruje ruchy noszącej je osoby w aż sześciu stopniach swobody (6DoF), chociaż dołączony kontroler rejestruje jedynie trzy. Zdaniem producenta, nie zmniejszy to doznań podczas korzystania z Vive Focus. Jednocześnie HTC zapowiedziało otwarcie specjalnej platformy do udostępniania treści VR. Vive Wave ma zapewniać obsługę kontrolerów 6DoF za pomocą deweloperskich specyfikacji i dodatkowych akcesoriów. Platforma na razie działać będzie jedynie w Chinach.

Oprócz dobrych informacji producent przekazał również trochę gorszą. Google i HC zdecydowały się na przerwanie prac nad headsetem Vive Daydream, który miał współpracować z platformą VR Google. Na razie niezmienione zostają plany innych producentów akcesoriów do tego systemu, w tym Lenovo.